Cámara de Diputados aprueba la unificación de la evaluación docente

Con 71 votos a favor, 53 en contra y tres abstenciones, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó la tarde de este lunes el proyecto de ley presentado por el gobierno que termina con la doble evaluación docente, uno de los siete proyectos que marcarán la agenda legislativa 2023 del Ejecutivo en materia de educación.

En general, los votos en contra provinieron desde la oposición y, por el contrario, los votos favorables desde el oficialismo, aunque también con otros apoyos, como el de la diputada Pamela Jiles (PH), que terminaron por aprobar la iniciativa, salvo un artículo menor.

“Este es un acto de justicia para algunos profesores del sistema. Este proyecto nos permitirá fortalecer el proceso de mentorías, acompañando a las y los profesores durante sus primeros cinco años, evitando así la deserción temprana”, dijo al respecto el ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, quien agregó que esto les permitirá aumentar de 40% a 50% las horas no lectivas para el desarrollo de los docentes. “Esto es importante, porque no hay ningún sistema educativo de excelencia que no permita o que no tenga espacios y tiempo para el correcto desarrollo del ejercicio profesional docente, que es el trabajo entre pares”, cerró.

Había sido a inicios de mayo cuando la comisión de Educación de la Cámara de Diputadas y Diputados había aprobado el proyecto que consolida un único sistema de evaluación para profesores, el que luego pasó a la comisión de Hacienda de la misma cámara, que se pronunció favorablemente también.

El proyecto había sido ingresado a fines de enero de 2023 por el Mineduc, cumpliendo así con una promesa que el propio ministro Ávila había mencionado en más de una oportunidad, la de contar con un solo sistema de medición docente para los profesores de los establecimientos que reciben financiamiento del Estado.

En concreto, este proyecto busca reducir a uno los dos procesos paralelos que hoy existen: el Sistema de Desarrollo Profesional Docente (SDPD), o Ley 20.903, y el Artículo 70 del Estatuto de los Profesionales de la Educación (Evaluación Docente), o Ley 19.070. Hasta hoy, algunos profesores deben rendir ambos y la idea es dejar solamente el primero, con algunas modificaciones. Eso fue lo que avanzó este lunes en la Cámara Baja, por lo que ahora podrá ser revisado por el Senado para continuar con su tramitación.