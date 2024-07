Cámaras de seguridad graban el momento exacto en que gitana roba joyas a abogada

Las cámaras se seguridad de Las Condes grabaron el momento exacto en que una supuesta gitana robó dos anillos -de diamantes y platino- y una cadena de oro avaluados en más de $11 millones a una joven abogada, en un hecho ocurrido el 30 de mayo en el barrio El Golf.

El robo fue denunciado por la víctima Catalina Álamo Misleh (27), quien presentó una querella por el delito de estafa residual en el 4° Juzgado de Garantía. En dicha acción judicial, revelada por La Tercera, se puede leer que la gitana abordó a la profesional en plena calle tras preguntarle por una dirección.

En “agradecimiento”, la gitana le dijo a la abogada que la “bendeciría” porque “muchas personas la envidiaban”. Álamo describió a la gitana como una mujer de 50 años, con pelo largo, negro y ondulado, parka negra, posiblemente con jean, y de relativamente baja estatura.

“A partir de ese momento la mujer mostró una habilidad impresionante para manipular y engañar. Comenzó a adularme, diciendo que yo era muy hermosa, y continuó inventando historias elaboradas sobre cómo muchas personas me envidiaban y me habían maldecido. Con un tono convincente y lleno de seguridad, me aseguró que ella tenía poderes para liberarme de esa maldición y que, a partir de su intervención, todo en mi vida mejoraría significativamente”, dice la querella.

La supuesta estafadora dijo que debía bendecir las joyas de la abogada “para que el hechizo funcionara”. Dichas alhajas eran su anillo de compromiso, de diamantes y platino, avaluado en $10 millones; su argolla de matrimonio, que contiene en el interior el nombre de su marido, avaluada en $600.000, y una cadena de oro avaluada en $500.000.

La acción consistió en envolver las joyas en una tela. Mientras hacía eso, le pidió a la abogada que la mirara a los ojos porque si miraba hacia otro lugar el “ritual” no funcionaría. Con todo, para que la “limpieza de energías” funcionara, le pidió que no abriera la tela con las joyas durante dos horas. Además, dio la instrucción que debía comprar velas blancas, un labial y un ajo. Si hacía lo contrario, “todo saldría mal” en su vida. Toda la interacción duró aproximadamente unos 10 minutos, según se relata en la querella.

Pero cuando la abogada abrió la tela las joyas ya no estaban. En su lugar, la gitana dejó un puñado de monedas.

Peñaloza se refiere al hecho

En las imágenes se puede apreciar la interacción entre ambas. Incluso llegaron a atravesar la avenida juntas y se despidieron de beso en la mejilla.

Asimismo, se ve que otra mujer actúa en compañía de la supuesta gitana. Ambas se retiran del lugar en un taxi.

La Fiscalía Oriente designó al fiscal Rodrigo Varela para investigar el caso, que está siendo perseguido por la Sección de Investigación Policial (SIP) de Carabineros. También se revisarán las cámaras de seguridad del sector para dar con el paradero de la presunta hechicera.

La alcaldesa de Las Condes, Daniela Peñaloza, hizo un llamado a denunciar al teléfono 1402, “cualquier tipo de delito y a estar siempre alertas frente a situaciones que puedan resultar sospechosas”.

“Estamos enfrentando estafas de diversos tipos, como lo que sucedió con esta mujer y la sustracción de sus joyas por parte de una gitana”, agregó.

“A través de nuestras cámaras pudimos constatar el accionar de esta timadora y de otras mujeres que realizan diversos engaños con el fin de robarle a sus víctimas, por lo que hemos iniciado un proceso de seguimiento e investigación para poder aportar estos antecedentes a la fiscalía e impedir que estas mujeres sigan delinquiendo impunemente”, complementó la alcaldesa.