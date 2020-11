Camila Vallejo: “No nos pueden inhibir instalar el problema que genera los 2/3”

Diversas reacciones ha generado el proyecto de ley presentado por, entre otros parlamentarios, la diputada Camila Vallejo (PC), donde se busca cambiar el quorum de 2/3 del acuerdo alcanzado el 15 de noviembre de 2019.

La iniciativa, presentada el lunes, pretende que los miembros de la convención constitucional sean quienes definan el quórum de aprobación de las materias que se plasmen en la nueva Constitución.

Por ejemplo, desde la ex Concertación criticaron la medida e incluso en la DC la calificaron de “chavista”. Además, la diputada Maya Fernández (PS) decidió retirar su firma de esta reforma constitucional ante la división en la centroizquierda.

Hoy, la diputada Vallejo se refirió a las críticas y profundizó en la iniciativa. “No entiendo el origen de esa virulencia cuando es solo una propuesta, que la idea es que sea discutida, debatida como cualquier propuesta reforma o de ley. No sé de donde viene esa radicalidad en la crítica sin sustento y sin argumento”, dijo a radio Pauta al abordar las críticas que ha generado la iniciativa.

La parlamentaria argumentó que “es importante que la convención constitucional tenga la potestad de poder fijarse a sí misma sus quorum de funcionamiento. Lo dijimos desde siempre, desde que se firmó el acuerdo, desde antes en las propuestas que hicimos”.

“Tenemos la convicción y creemos que los 2/3 genera una situación de incertidumbre e inestabilidad institucional, porque el resultado del veto recíproco, las minorías de lado y lado, se opongan a los contenidos genera lagunas constitucionales. Por lo tanto los convencionales no van a poder definir los temas sustantivos de las propuestas constitucionales”, añadió.

Finalmente, Vallejo dijo que “lo que nosotros queremos proponer no es ni siquiera imponer el quorum simple, lo que estamos diciendo es que los convencionales puedan definir su propio quorum. Pueden partir por definir su quorum con quorum simple u otro quorum. Lo único que pedimos es que no lo amarremos y no les impongamos un quorum inamovible desde el Congreso”.

Desde la DC cuestionaron que se pretenda “cambiar las reglas” luego de la votación del plebiscito."Las reglas del juego nunca se cambian en medio de la partida", sostuvo el presidente de la DC, Fuad Chahin, el lunes.