Canciller (s) dice que “no entiende la motivación” de fiscal venezolano para entrevistar a detenido por crimen de Ronald Ojeda

La mañana de este miércoles, la canciller (s) Gloria de la Fuente abordó en entrevista con Radio Pauta la detención en Costa Rica de Maickel Villegas Rodríguez, hombre capturado en ese país el pasado viernes por su supuesta participación en el crimen del teniente (r) venezolano Ronald Ojeda ocurrido en febrero pasado en Chile.

Al respecto, la autoridad destacó que las instituciones de Costa Rica “se han portado muy bien y de manera muy diligente en esto”.

“Nosotros hicimos llegar el viernes de la semana pasada la solicitud de detención con fines de extradición cuando nosotros nos enteramos de la situación que estaba ocurriendo. Eso rápidamente fue procesado por la Corte Suprema”, explicó.

“Esta persona está actualmente detenida en una cárcel de alta seguridad a la espera que se formalice el segundo trámite, que debiera formalizarse entre hoy y mañana, que es la solicitud específica de extradición”, sostuvo. “Esa solicitud específica de extradición nos permite iniciar el proceso que esperamos que demore un par de meses (...) estamos en buen pie por lo pronto para poder efectivamente traer a Chile a esa persona y que sea juzgada por los crímenes del exteniente Ojeda”.

Consultada sobre las críticas del fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, quien acusó a las autoridades chilenas de una posible manipulación a las declaraciones del detenido, De la Fuente indicó que a su parecer “nos hemos ido acostumbrando” a las “elocuciones” de este fiscal. y que por lo mismo “no merecen ni ser comentadas”.

“Sí parecen bien inaceptables, porque en la práctica pone en cuestión el funcionamiento de las instituciones en Chile, la fiscalía, lo propio que nos corresponde desde el gobierno hacer para la gestión a nivel internacional, el rol de la justicia”, afirmó tajante. “A mí me parece que es bien inaceptable lo que hace, pero a estas alturas me parece también, estando todos acostumbrado a escuchar a este fiscal hacer ese tipo de intervenciones grandilocuentes, sin ningún fundamento, la verdad, que no vale la pena mucho ni comentarlo”.

En esta línea, De la Fuente indicó que no descartaba la posibilidad de una acción diplomática ante las acusaciones del canciller venezolano, sin embargo sostuvo que ahora el foco fundamental está puesto “en que podamos contar y generar todas las acciones necesarias para contar con esa persona en Chile que sea juzgada, sea sancionada de acuerdo al horroroso crimen que se cometió”.

En cuanto a la posibilidad que está pidiendo el fiscal venezolano de entrevistar o de pedir declaración del detenido en Costa Rica previo a su extradición a Chile, la canciller (s) señaló que no había que olvidar que Maickel Villegas está detenido en Costa Rica, “por lo tanto, está a disposición de las autoridades de Costa Rica con quienes nosotros estamos haciendo la gestión”.

“Yo entiendo dos cosas: primero, cuesta entender la motivación de este fiscal para pedir una entrevista en circunstancias donde es una persona que está siendo investigada en función de un crimen cometido en territorio nacional, y por lo tanto nosotros estamos a disposición de pedir esa extradición para que esa persona sea juzgada acá. No entiendo muy bien la motivación que él tiene, y es a lo menos curiosa esa solicitud”

Y continuó: “Y lo segundo es que yo creo que el gobierno de Costa Rica ha sido muy explícito y lo hemos agradecido así también, en decir que esa persona bajo ningún punto de vista va a ser puesta a disposición de Venezuela, sino que más bien, habiendo hecho Chile el trámite que correspondía en tiempo y en forma para poder solicitar primero la detención y después la extradición, entonces se va a cumplir con aquello”.