Capturan en Argentina a Mauricio Mazza, condenado a seis años de presidio por lavado de activos

El viernes por la tarde, el 34° Juzgado del Crimen de Santiago confirmó que se detuvo a Mauricio Mazza, empresario c hileno c ondenado por lavado de a c tivos.

Mazza Alaluf se mantenía prófugo desde noviembre de 2023, el mes en que la Corte Suprema rechazó los recursos de casación presentados por la defensa y con ello le impuso la pena de seis años de presidio por delitos económicos cometidos en 2002.

El 28 de enero de este año el magistrado Edgardo Gutiérrez Basualto solicitó su extradición a Chile. Mauricio Mazza es el cuarto capturado, de un total de seis que se mantenía prófugo.

El clan Mazza

La organización criminal liderada por Mazza Alaluf se componía en su mayoría por integrantes de su familia y por ello éstos eran denominados por la prensa como “el clan Mazza”.

El clan, según acreditó la investigación, lavó más de 400 millones de dólares estadounidenses provenientes del narcotráfico colombiano.

“Se trata de un caso paradigmático, primero porque los condenados no son traficantes, sino lavadores de dineros que provienen de tráfico ilícito de estupefacientes y por otra parte este es el mayor caso de lavado de activos en Chile e incluso uno de los más grandes c asos des c ubiertos en el mundo , con participación de equipos profesionales de Perú, Colombia y los Estados Unidos”, dijo Rodrigo Reyes, exabogado del Consejo de Defensa del Estado (CDE) que tramitó el caso, a La Tercera en 2023.

Mauricio Mazza debió cumplir una condena de tres años de presidio en Estados Unidos tras ser detenido en ese país portando 3 millones de euros.

En 2023 fue condenado junto a su hermano Luis Alberto a seis años de presidio y al pago de una multa de 200 UTM. Mientras que su hermano José Miguel, su primo Daniel Mazza Jiménez y María Larraguibel Padilla fueron condenados a cinco años y un día de cárcel además del pago de multas de 200 UTM como autores del mismo ilícito.

Los otros involucrados Mauricio Magenats, Allans Tapia y Yieninson Yapur cumplieron pena remitida.