Carabineros cifra en 1.127 los vehículos devueltos y en 963 las personas detenidas por violar cuarentenas en fin de semana largo

Durante las últimas horas distintas autoridades han realizado balances por el fin de semana largo que se vivió en el país en medio de la situación por Covid-19 que tiene a varios sectores con medidas restrictivas para el libre tránsito.

Es así que el gobierno había anunciado una serie de medidas para evitar y controlar el desplazamiento de personas que no lo hiciera con algún justificativo de peso.

Luego de los cuatro días en los que rigieron las medidas, el general Manuel Valdés, Jefe Zona Tránsito y Carreteras de Carabineros, entregó el consolidado respecto a lo que pudieron fiscalizar en carreteras.

Al respecto el uniformado indicó que “hasta las 19.30 horas (de ayer domingo) más o menos habían ingresado a la Región Metropolitana por las cinco carreteras principales, 5.940 vehículos”.

“La cantidad de controles realizados desde el día jueves hasta la fecha arrojó por ejemplo que hubo que devolver a 1.127 conductores de vehículos que no respetaron el cordón sanitario y por ende se devolvieron a sus respectivas residencias habituales”, afirmó Valdés.

Además puntualizó que “desde el día jueves se produjo la detención de 963 personas que no dieron cumplimiento a la cuarentena en las respectivas comunas en las que se había decretado". Respecto a las personas aprehendidas, sostuvo que “las 963 no dieron cumplimiento a la cuarentena en las comunas que estaban decretadas. El procedimiento es que quedan apercibidos ante el Ministerio Público, y además, paralelo a esto, si es que no está personal de Salud, se informa a la Seremi de Salud para que se inicie el respectivo sumario sanitario contra estas personas”.

"A las 22.00 horas terminó este cordón sanitario, pero continuamos con las aduanas sanitarias, continuamos con los servicios de control y fiscalización del uso de mascarillas en los vehículos de locomoción colectiva, en conjunto con el Ministerio de Salud, y también en el sector de aquellas comunas que están con cuarentena, con personal de Ejército”, informó la autoridad policial.

Consultado sobre el control del uso de mascarillas en el transporte público, señaló que “nosotros tenemos ya puntos definidos en la Región Metropolitana para darle cumplimiento a esta disposición. Van a ser aleatorios, se van a suceder en el Metro, en los vehículos de locomoción colectiva de superficie".