Carabineros envía equipo de refuerzo del OS-9 a La Araucanía para investigar muerte de cabo

Un complejo escenario se abrió este viernes, nuevamente, en La Araucanía, luego de que cerca de las 11.00 horas se confirmara el fallecimiento del cabo 2° de Carabineros, Eugenio Naín Caniumil (24), luego de ser baleado en medio de barricadas en la Ruta 5-Sur, comuna de Padre Las Casas. El caso será indagado por la Fiscalía y el OS-9 de la policía uniformada, que dispuso reforzar su equipo investigativo.

El hecho es el último eslabón de una serie de eventos violentos que venían ocurriendo en la región durante este segundo semestre, y que incluso incluían a una menor herida por disparos. El último hecho de gravedad ocurrió el 3 de octubre, cuando, también en un enfrentamiento en la carretera, pero esa vez en Collipulli, un trabajador falleció por un disparo en la cabeza.

Así, el fallecimiento del cabo Naín tensionó -otra vez- el clima político en la zona y también al interior de la policía uniformada, la misma que durante los próximos días deberá informar la conformación de su nuevo alto mando.

El incidente que involucró al cabo Naín se originó durante la madrugada de este viernes. Según los antecedentes levantados por Carabineros, a las 7.40 horas la policía concurrió al predio Quinta Ritz, aledaño a la Ruta 5- Sur, en Padre Las Casas, para ejecutar una orden de desalojo del Juzgado de Garantía de Temuco, producto de una toma ilegal vigente desde agosto pasado.

Tras el desalojo, a eso de las 9.55 horas, la patrulla de Naín, el vehículo RP-2695, fue alertado de la presencia de barricadas y cortes de ruta, presuntamente -y eso es parte de lo que indaga el OS-9 y el Ministerio Público- por personas vinculadas a la toma ilegal.

Los reportes policiales dan cuenta de que, una vez que el cabo llegó en su patrulla al lugar, “con la finalidad de verificar el procedimiento de barricadas incendiarias en la ruta (kilómetro 682), sorpresivamente fueron emboscados por un grupo aproximado de 10 sujetos encapuchados, siendo víctimas de disparos directos con armas de fuego, logrando los antisociales impactar la zona costal izquierda del citado carabinero (conductor del móvil), siendo trasladado inmediatamente al Hospital Regional de Temuco”.

Una vez en el centro médico, falleció.

Enseguida, Carabineros activó a sus equipos investigativos para dar con los autores. Además, la Dirección de Investigación Criminal decidió reforzar al equipo del OS-9 de Temuco, con 20 policías más, que durante el mediodía viajaron desde Santiago a La Araucanía.

El general director de Carabineros, Mario Rozas, sostuvo que “hemos reforzando nuestros equipos y es el momento de investigar”.

Rozas también fue objeto de críticas. El tío de la víctima, cabo de Carabineros, Benjamín Olave, dijo: “Que el general director se ponga los pantalones. No puede ser que un carabinero sin conocimiento de control de orden público vaya en un vehículo no blindado a un allanamiento. Los carabineros no debemos estar solos”.

Peritajes

Uno de los peritajes clave de la fiscalía será el resultado de la autopsia, la cual era practicada esta noche. Según comentaron fuentes del caso, se indaga la presencia de una bala de calibre 9 mm.

El fiscal regional de La Araucanía, Cristián Paredes, sostuvo que “estamos en presencia de una emboscada. Carabineros se encontraba patrullando en los alrededores, ya culminada la diligencia de desalojo, que había sido autorizada judicialmente”.