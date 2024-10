Carabineros vinculados en robo a Brinks habrían facilitado la “ejecución y huida” de los delincuentes

El Ministerio Público entregó detalles acerca de los cinco carabineros -que fueron dados de baja esta mañana- que fueron detenidos por su presunta implicancia en el robo a la empresa de valores Brinks, hecho ocurrido el pasado 16 de agosto en Rancagua.

El fiscal jefe de Alta Complejidad de O’Higgins, Javier Von Bischoffshausen, explicó que de los cinco detenidos “uno además habría participado en el robo conocido como el caso del túnel en Prosegur, en febrero de este año acá en la ciudad de Rancagua”.

La madrugada del 11 de febrero la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones (PDI) mientras realizaba trabajos investigativos descubrió un túnel de 15 metros que iba hacia una bóveda de la empresa de valores Prosegur. El pasadizo fue construido en una casa abandonada colindante al sitio del suceso, donde finalmente no se concretó el robo.

“Recordemos que el robo frustrado del túnel de Prosegur, de haberse concretado, hubiera sido el robo más grande de la historia, con cerca de 24 mil millones de pesos. Y luego, un importante, que es el robo Brinks, que fue gran cantidad también de dinero, el cual logró la concreción”, sostuvo Von Bischoffshausen.

El rol de los excarabineros en el robo a Binks

Por su parte, el fiscal jefe de análisis criminal Carlos Fuentes, se refirió al rol que habrían tenido los funcionarios en el robo a Brinks, asegurado que “dentro de la cúpula, por lo que tenemos hasta el momento, quienes habrían organizado y planeado no son los carabineros, sino que los carabineros fueron convocados por los sujetos que están ahora en prisión preventiva actualmente por el caso Brinks”.

En definitiva, los uniformados “tienen participación no directa en el sentido de que ellos no son los que saltan el muro, no son los que ingresan a la bodega, porque esos imputados ya están formalizados y detenidos”.

Además, indicó que los funcionarios “dan información, se preparan, miden los tiempos de reacción, cooperan con algunas situaciones puntuales (…) tienen una participación que influye directamente en la ejecución del día 16″.

En ese sentido, explicó que “más que entorpecer, facilitaron la ejecución y la huida” de los delincuentes.

“Con los antecedentes que hemos recopilado, creemos que sin la participación de estos carabineros no se habría podido llevar a cabo de la forma en que se llevó a cabo, es decir, con el éxito de obtener el dinero, dinero que hasta el día de hoy no hemos encontrado”, sostuvo el fiscal.

La captura

El jefe de zona de la Región de O’Higgins, general Max Jiménez, señaló que los funcionarios detenidos fueron capturados en virtud del trabajo investigativo de equipo del O.S.9 de Carabineros y del Departamento de Asuntos Internos (DAICAR), asegurando que ambas unidades “detectaron esta presunta participación de estos excarabineros que podrían tener una participación en el robo a la sucursal Brinks acá en Rancagua”.

Sobre cómo se logró vincular su eventual participación, el fiscal Fuentes explicó que todo partió por las primeras detenciones en torno al robo a Brinks.

A los 20 detenidos se les incautaron sus teléfonos celulares, en ellos Fiscalía descubrió que había registro de reuniones de organización que habrían mantenido para efectuar el ilícito.

“De la incautación de equipos telefónicos de los imputados, nos dimos cuenta de que habían reuniones, como ustedes han escuchado en las audiencias, reuniones de coordinación”, sostuvo.

En los teléfonos había registros fotográficos de dichos encuentros. “Resulta que en esas reuniones de coordinación, en fotografías tomadas de esas reuniones, aparecen justamente estos cinco funcionarios de Carabineros”, afirmó el persecutor.