Carlo Siri, dueño de la Antigua Fuente: “El local de Plaza Italia no cierra”

“Los emprendedores de la #zonacero siguen de rodillas por la delincuencia y bajando sus cortinas. Solidarizamos con @carlo_siri y reiteramos nuestro llamado a las autoridades a indemnizar a las miles de pymes afectadas”.

La Multigremial Nacional de Emprendedores hizo eco el fin de semana del supuesto cierre de la Antigua Fuente (ex Fuente Alemana), tradicional sanguchería ubicada en Alameda, a pasos de Vicuña Mackenna, luego de conocerse que se trasladaría al sector de Apoquindo con Tobalaba.

Pero Carlo Siri, su propietario, salió al paso de esa versión y aclaró que el local de Plaza Italia no bajará sus cortinas: “La verdad es que no es así, Plaza Italia no cierra. Nosotros vamos a abrir otro local en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT) y vamos a tener los dos locales abiertos”. Y da la razón de su decisión: “La idea es repartir los huevos porque en un solo canasto ha sido una mala política en el último tiempo porque a cada rato nos dan vuelta el canasto”, dice.

Siri cuenta que el local de Alameda 58 no ha podido recuperarse de todo lo que sufrió en el estallido social y con la pandemia, y por eso mira con buenos ojos la oportunidad de tener una sucursal. “Estamos en la etapa de los cierres de contratos, aclarando bien todos los puntos. Seguramente en marzo de 2023 estaremos operando arriba (Apoquindo con Tobalaba) también”.

El empresario gastronómico cuenta que las ventas hoy están en torno al 50% o al 60% de lo que vendían antes del 18-O. “Varios meses hemos perdido (en los números), hay meses que nos recuperamos un poco, pero al final las caídas son más que las pasadas de línea de flotación hacia arriba. Por eso estamos tomando esta decisión (de abrir una sucursal). Si el local estuviera funcionando relativamente bien, quizás no estaríamos pensando en esto”.

La sanguchería también ha ido perdiendo a sus trabajadores más antiguos, tanto por su edad como por problemas de salud. A fines de 2019 y durante los primeros meses de la pandemia trabajaban cerca de 40 personas, pero ha habido una especie de “recambio” cuenta Siri, sin perder la identidad del negocio y de la comida.

“En Baquedano hay horarios donde definitivamente no hay mucho que hacer y no los vamos a atender, pero sí en los horarios de almuerzo y en la tarde. Hay que ir tanteando cómo va la cosa porque si con el tiempo el local del centro sigue siendo una pérdida de dinero, a lo mejor tendremos que bajar la cortina y esperar a que realmente las autoridades se pongan las pilas con la zona. La idea no es cerrarlo de golpe”, reitera Siri.

No obstante, el dueño de la Antigua Fuente reconoce que la violencia “ha bajado”, pero que el problema “no es que alguien vaya a la Plaza Italia porque está nuestro local... Antes había mucho más comercio, el barrio era bastante más pujante, había servicios, sucursales de banco. Todo eso se destruyó y no se repuso”.

Agrega que “si uno va hoy a sector de Plaza Italia y caminas por los alrededores, te das cuenta que todo sigue en el sentido que no se ha arreglado nada y eso no ayuda al barrio. Y en la tarde-noche tú sabes que el centro ha tenido problemas de seguridad, entonces claramente la gente se arranca de acá”.

Eje Providencia-Las Condes

Dos áreas componen Mercado Urbano Tobalaba: un sector comercial de poco más de 24.000 metros cuadrados útiles a arrendar y una parte de oficinas con 34.500 metros cuadrados adicionales. Todo, entre 20.000 metros cuadrados de áreas verdes, cuyo principal exponente estará en una amplia plaza en el tercer piso. Se trata de ‘Jardín del Mercado’, con árboles frutales y huertas.

La parte comercial contará con 300 tiendas, y cuyo centro será un mercado de comidas y productos que se dispondrá en un centenar de locales de pequeños productores. Todo ello se distribuirá entre el nivel -3, donde estará la conexión interna con la estación Toobalaba del Metro y un sector de conveniencia con un pequeño supermercado, mejoramiento del hogar, farmacias, y el piso 5. En el -1 habrá todo un eje de industrias creativas, con tiendas de decoración, diseño, entre otras. Hoy, todo ese espacio está siendo comercializado directamente por Territoria.

Y dentro de esa modernidad, Siri espera replicar el local de Plaza Italia: “Arquitectónicamente, quizás, no será igual, pero sí la idea es que alguien mire y diga ‘sí, esta es la Antigua Fuente’. El local tendrá barra, es nuestro estilo de atención. En algún momento podríamos pensar en tener unas mesas, pero ese no es nuestro sello”, dice.