Carlos Montes reconoce que evaluó dejar el Minvu por Democracia Viva

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, reflexionó a partir del escándalo que generaron los convenios que Democracia Viva firmó con su cartera.

El caso de presunta corrupción que indaga la Fiscalía de Antofagasta golpeó con fuerza al Ministerio de Vivienda (Minvu), forzando la renuncia de la militante de Revolución Democrática Tatiana Rojas a su puesto de subsecretaria en junio del año pasado.

Los contratos por $426 millones se firmaron para que la fundación ligada a RD, realizara trabajos en campamentos de Antofagasta. La ONG no contaba con el giro ni la experiencia para ejecutar esos trabajos y se adjudicó los convenios por vía directa. Carlos Contreras, el secretario regional ministerial (seremi) de Vivienda cuando se firmaron los contratos, dejó su cargo y fue formalizado por fraude al fisco junto al fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade. También se formalizó a la concejal de Antofagasta Paz Fuica. RD suspendió la militancia de Fuica y expulsó a Contreras y Andrade. Los tres cumplen con arresto domiciliario total por estos días.

“Me sorprendió. Personas que no imaginaba, al seremi lo conocí (...) a mí me afecta. Yo tuve la opción, el dilema, en el fondo, al comienzo, de decir si sigo en esto o no y yo opté por seguir por un compromiso. Ha sido duro, porque no esperaba enfrentar una cosa así”, manifestó el ministro Montes en entrevista en radio Infinita.

El exparlamentario socialista dijo que el que el caso “abollara” su trayectoria en política de varias décadas “es parte de la vida”.

“Hay varios proyectos que todavía las fundaciones no nos rinden y está todo en el Consejo de Defensa del Estado, pero la verdad es que nosotros suponíamos que eran fundaciones serias”, comentó.