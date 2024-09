Carmona señala que sería “impresentable” que la Corte cambiara la medida de arresto domiciliario total sobre Daniel Jadue

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, abordó durante la mañana de este domingo la pronta revisión que realizará la Corte de Apelaciones de Santiago a las medidas cautelares sobre el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Este viernes, el tribunal de alzada recibió las apelaciones realizadas por el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado (CDE), las que serían revisadas este lunes.

El pasado 2 de septiembre, el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago determinó dejar a Jadue con la medida de arresto domiciliario total tras mantenerse en prisión preventiva por más de 90 días. Lo anterior, en el contexto de la investigación por la administración de la Asociación Chilena de Municipalidades con Farmacias Populares (Achifarp), en la que fue formalizado por delitos como cohecho, administración desleal, fraude al fisco, delito concursal y estafa.

En una entrevista con radio Nuevo Mundo, el timonel del PC primeramente abordó la visita que le realizó la comisión política del partido tras la salida de Jadue de Capitán Yáber.

Al respecto, señaló que se trató de “un momento de bastante fraternidad hasta la emoción, porque con muchos de ellos Daniel no se veía desde hace casi 100 días”.

Sobre la determinación de la jueza Paula Brito de cambiar la medida sobre el exalcalde a la medida de arresto domiciliario total, señaló que era “tan contundente respecto a cada una de las cosas que se le estaban imputando, que justificaba de todas formas y a todo evento la posibilidad de cambio cautelar”.

Además, señaló que “esperaría que en beneficio de una consideración de todo tipo, no volviéramos atrás”, refiriéndose a la medida de arresto domiciliario.

A lo que explicó: “Yo no me voy a meter en lo que decida el Poder Judicial, pero sería como impresentable que teniendo una cautelar de arresto domiciliario, siendo que este no ha alterado en nada las cuestiones que de por medio estarían, digamos, resguardándose, para llevar este juicio, volviéramos atrás”.

Finalmente, respecto al juicio en sí, señaló: “Espero que eso siga así porque auguro que en un juicio, cuando empiece el juicio, que será, digamos seguramente, un acontecimiento político muy seguido a a nivel país y a nivel internacional, Daniel va a terminar siendo inocente. Esa es la sensación que nos deja”.