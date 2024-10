Carter por dichos de Guerra y Hermosilla sobre él en diálogo filtrado: “Yo solo le respondo a los vecinos de La Florida”

El 1 de octubre, el otrora fiscal jefe de la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, Manuel Guerra, oficializó su renuncia a la Defensoría de la Gente del Consejo Social y Comunal de La Florida. En noviembre de 2023 había sido fichado por el alcalde Rodolfo Carter para defender a vecinos víctimas de delitos en la comuna.

“Creo que es necesario dar un paso al costado para así no afectar este hermoso proyecto”, expresó Guerra en una declaración pública en que aludía la indagatoria en su contra surgida a partir del caso Audio por el contenido de sus diálogos con el abogado Luis Hermosilla.

Este viernes, en tanto, una publicación de The Clinic, reveló un diálogo en que Guerra habla sobre Carter con Hermosilla en abril de 2018.

“Me comentaron que anoche en el noticiero de Mega el alcalde de La Florida Rodolfo Cárter hizo una fuerte crítica a los organismos encargados de la persecución penal por lo que considera ineficiencia en portonazos. Yo lo recibiré hoy en la fiscalía en forma discreta como el mismo lo pidió. Entiendo que es medio temperamental y no sé quién lo controla ¿Tú sabes a quién responde?”, consultó el exfiscal al penalista en un mensaje registrado en el teléfono que le incautaron a Hermosilla en noviembre.

-”Ni idea. Es díscola”, escribió Hermosilla.

-”Entero de maraco”, complementó Guerra.

Conocidos los registros, en una publicación en sus redes sociales, Carter difundió un video en que responde a las expresiones del abogado formalizado y del exfiscal que fue su colaborador. Carter tildó de “crueles y ofensivos” los dichos y agradeció solidaridad de todos los sectores.

“Quiero agradecer la enorme ola de simpatía y de cariño que he recibido, incluso de adversarios. ¿Qué me pasa en lo personal? Profunda decepción. Pero nada más que eso. Porque esos comentarios atroces hablan más de ellos que de quién realmente soy yo”, afirmó el jefe comunal.

“Cuando hablan de mí como díscolo o que no le respondo a nadie, hablan de quién soy realmente. Yo solo le respondo a los vecinos de La Florida. A ningún grupo de poder, ni de izquierda ni de derecha. Ni a Guerra ni a Hermosilla. Pero lo más importante, esta no es la forma de tratarnos entre los chilenos. Son millones de personas que todos los días son discriminados por su condición social, su orientación sexual, por lo que creen. Este no es el país en que soñamos. Frente a la miseria de unos pocos, opongamos la dignidad del pueblo chileno. Vivamos en paz, en libertad y por sobre todo, en respeto”, recalcó.