Caso Ámbar: Fiscalía sostiene que “estamos convencidos que ella tuvo participación” tras detención de madre de la menor

En horas de este jueves se produjo la detención de Denisse Llanos, madre de Ámbar Cornejo, menor que había desaparecido en Villa Alemana y cuyo cuerpo fue hallado el pasado 6 de agosto, motivo por el que se le imputó su asesinato a Hugo Bustamante, conviviente de Llanos.

Respecto de la aprehensión, la fiscal jefe de Villa Alemana, María José Bowen, indicó que esta “se realizó a propósito de una orden judicial de detención emanada el día de ayer por el Tribunal de Garantía de Villa Alemana por la participación de doña Denisse Llanos en el homicidio de su hija Ámbar”.

“Desde la detención de Hugo Bustamante hasta ahora hemos realizado, junto con la Brigada de Homicidios de Valparaíso, distintas diligencias que han determinado la participación de doña Denisse. Mayores antecedentes respecto a cuáles son esas diligencias y qué tipo de informes son, los vamos a entregar en la audiencia de formalización y control de detención”, añadió la persecutora.

En esa misma línea detalló que “cuando ella presta declaración como testigo, ella señaló que tenía esta información que le había entregado su conviviente. Se le explicó que ella tenía derecho a no declarar por ser la conviviente del imputado. Se le explicó también que ella podía no responder preguntas que la auto incriminaran y desde su declaración en esa oportunidad, no surgió ningún antecedente que la incriminara en los hechos que ocurrieron”.

Bowen añadió que “luego de eso, con la Policía de Investigaciones, realizamos distintas diligencias para establecer, primero, qué había de verdad y de mentira en lo que ella había señalado, y segundo, cuáles eran los antecedentes objetivos que la pudieran o no vincular con el hecho. Uno puede ser un testigo y no decir nada que lo incrimine como imputado, porque ella no dijo nada en esa oportunidad. Ella mencionó que estaba amenazada de muerte, que tenía mucho miedo, etc. Y resulta que con todos los antecedentes que se pudieron recabar nosotros entendemos que ahora sí tenemos antecedentes para poder decir, objetivamente y de manera seria, que ella tiene un grado de participación en este delito”.

“Nosotros estamos convencidos que ella tuvo participación. Y esos antecedentes y pruebas no los voy a adelantar ahora sino que vamos a hacerlo mañana, junto a la fiscal regional, en la audiencia respectiva, que es además donde corresponde que se ventilen estos antecedentes”, finalizó la fiscal.