Caso Audio: Lea la declaración completa del exministro Andrés Chadwick ante Fiscalía por la arista Parque Capital

Fue a las 15 horas del 18 de noviembre que el exministro del Interior, Andrés Chadwick, llegó hasta la Fiscalía Metropolitana Oriente a declarar como imputado por una de las aristas del caso Audio, la denominada Parque Capital. En dicha indagatoria, que lleva el nombre de uno de los proyectos del Grupo Patio de propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff, se investigan presuntos delitos de tráfico de influencias de parte del abogado Luis Hermosilla con funcionarios del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

En esta arista, el próximo 8 de enero será formalizado el abogado Hermosilla, quien se encuentra en prisión preventiva por el caso Audio en el Anexo Cárcel Capitán Yáber.

En el caso de Chadwick, quien declaró en calidad de imputado ante el fiscal jefe de Alta Complejidad, Miguel Orellana, fue requerido por la Fiscalía luego de que se conocieran una serie de antecedentes en los que se daba cuenta de posibles gestiones de Hermosilla con Chadwick para poder apurar permisos en favor del proyecto de los Jalaff.

La Tercera tuvo acceso a la declaración completa de quien fuera el hombre fuerte del gobierno del expresidente Sebastián Piñera.

La declaración

Soy abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile (PUC) y he sido político, ex militante del Partido Unión Demócrata Independiente (UDI), fui Senador por la 9° Circunscripción, Región de O’Higgins, por el periodo 1998-2006 y entre 2006 y 2011.

Antes fui Diputado por el Distrito N° 33, Región de O’Higgins, por los periodos 1990-1994 y 1994-1998.

Posteriormente bajo las administraciones del Presidente Sr. Sebastián Piñera Echenique (Q.E.P.D.) me desempeñé como Ministro Secretario General de Gobierno y luego como Ministro del Interior y Seguridad Pública, hasta el 28 de octubre de 2019.

Fui académico de la Facultad de Derecho y Gobierno de la Universidad San Sebastián (USS), luego académico hora y me desempeñé posteriormente como Director del Centro de Derecho Público y Sociedad USS, cargo que dejé en 2018 al asumir nuevamente como Ministro de Estado. Posteriormente me reincorporé a la USS el 01 de marzo de 2020 como académico. En abril de 2022 fui nombrado Decano de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, cargo que desempeñé hasta junio de 2024, en donde asumí como Presidente de la Junta Directiva de la misma casa de estudios hasta el 25 de septiembre de 2024, fecha en que renuncié voluntariamente a propósito de mi mención en investigaciones penales como la presente.

Las únicas dos veces que ha tenido que comparecer ante Fiscalía fue en mi cargo de Ministro del Interior: como testigo en el caso Catrillanca y después a propósito de las querellas por supuestos crímenes de lesa humanidad interpuestas con motivo del denominado Estallido Social. En 5 años de investigación no he tenido ninguna imputación formalizada por aquellos hechos.

Relación con Hermosilla

Desde hace 50 años hemos sido amigos. Fuimos compañeros de generación desde primer año en Derecho de la PUC, año 74. Fuimos muy amigos en la universidad, después él se fue a la Vicaría de la Solidaridad y yo me quedé en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica, inicialmente como profesor ayudante de Jaime Guzmán y luego como profesor adjunto. Estuvimos casi 10 años sin tener mayor relación o muy poco contacto.

Vuelvo a reencontrarme con él luego de más de 20 años, por el asesinato de Jaime Guzmán.

En relación con lo cual la familia lo nombró su abogado y ahí volvimos a trabajar bastante juntos con ocasión de esa causa. En ese tiempo yo era parlamentario. Oficina compartida con don Luis Hermosilla (2015-2017). Años después estuve un tiempo con él, me invitó a una comunidad de techo, entre el año 2015 y 2017 en su oficina que estaba ubicada en Av. El Bosque, para desarrollar desde ahí mi actividad profesional, lo que compartía con mi labor docente en la Universidad San Sebastián. Sin embargo, luego dejé la oficina y mis asuntos profesionales para ir a trabajar con don Sebastián Piñera en la Fundación Avanza Chile y en su campaña presidencial del año 2017, estableciéndome casi tiempo completo en las oficinas de la Fundación.

Hermosilla como su abogado

Una vez que don Sebastián Piñera asume la Presidencia de la República por segunda vez, asumí el cargo de Ministro del Interior, que ocupé hasta octubre del año 2019, cuando renuncié, y posteriormente vino la tramitación de la Acusación Constitucional que terminó a fines de noviembre o principios de diciembre.

En esa época le pedí a don Luis Hermosilla que, como conocía toda la situación por su categoría de abogado y asesor del Ministerio del Interior, y sin perjuicio de ser mi amigo, si es que podía defenderme en la acusación constitucional y él aceptó. No estuvo dispuesto a cobrarme ningún tipo de honorarios, como tampoco en las causas de crímenes de lesa humanidad en que me defendió. No obstante ello, me comprometí al pago de los gastos que se produjeren en las causas una vez terminadas, cuestión que no hemos realizado hasta la fecha.

Mientras se tramitaba la acusación constitucional, él también asumió mi defensa en las distintas querellas por materia de supuestos crímenes de lesa humanidad, causas que en la actualidad todavía se mantienen abiertas, sin formalizaciones.

Regreso a compartir oficina con don Luis Hermosilla (2020-2022). En marzo de 2020, don Luis Hermosilla me ofrece ocupar parte de su oficina, volviendo a instalarme en la misma oficina donde estuve años atrás. Nos pusimos de acuerdo en los términos económicos y suscribimos los contratos respectivos. Firmamos un primer contrato el 02 de marzo de 2020 y luego otro en marzo del año 2021 y mantuve mi presencia en aquella oficina haciendo consultarías, sin perjuicio de que nunca tuvimos una sociedad, solo comunidad de techo, también aprovechaba de hacer clases en la Universidad San Sebastián y así mantuvimos nuestra relación de amistad y volvimos también a compartir oficina.

Estos contratos de prestación de servicios profesionales los suscribí con su sociedad Asesorías Luis Hermosilla Ltda. (en adelante “ASLH”), sin embargo, explicitamos en los contratos respectivos que no se trataba de una relación laboral propiamente tal.

En el primer contrato, de fecha 2 de marzo de 2020 detallamos que los honorarios ascenderían a $6.000.000.- (seis millones de pesos) líquidos mensuales, sin embargo, en los hechos, mis ingresos estuvieron relacionados con los clientes que me contactaron y que atendí con apoyo de la oficina, a los cuales le facturaba directamente ASLH y yo emitía la boleta de honorarios electrónica a dicha sociedad de acuerdo con el contrato. En la práctica, el monto estipulado en el contrato no alcanzaba mensualmente, lo que se ve reflejado en las transferencias electrónicas que recibí en ese periodo desde la cuenta corriente de la sociedad de don Luis Hermosilla y las boletas de honorarios electrónicas que emití a dicha sociedad.

Eso dio origen al pago de honorarios desde su sociedad, debidamente respaldados con boletas emitidas y documentadas en los momentos correspondientes y las glosas respectivas. Al principio los pagos y emisión de boletas era ordenado, pero luego fue variando, dependiendo de la dinámica propia de una oficina de abogados, esto es, si los clientes pagaban, si llegaban nuevos clientes, aporte de clientes que pudiese haber hecho o diligencias propias de mi labor de asesor.

Los principales clientes respecto de los cuales me correspondió participación en forma de honorarios durante el año 2020 correspondieron a clientes que aporté a la oficina, y que fueron una Administradora de Fondos de Pensiones, hasta al menos agosto de dicho año, y luego un importante grupo empresarial, el resto del año, cuyas identidades y contenido de los servicios mantendré en reserva con motivo del secreto profesional que los cubre. Producto de aquellos servicios y asesorías emití periódicamente distintas boletas de honorarios según se me iba requiriendo, a medida que aquellos clientes pagaban a la sociedad de LHO.

En ese contexto, Chadwick comenzó a detallar los servicios:

En síntesis, respecto de este primer contrato, sumando las transferencias con sus respectivas BHE de respaldo junto con el monto transferido a CHACO S.A. con la respectiva factura de respaldo, da un monto total de $59.404.309, que, dividido entre 12 meses, duración del primer contrato, da un total de $4.950.359,08 mensual, logrando aproximarse a los honorarios mensuales que había pactado en el contrato de prestación de servidos a honorarios de fecha 2 de marzo de 2020 suscrito con ASLH.

Considerando la dificultad práctica de llegar a los honorarios mensuales pactados, producto de la dinámica propia de un estudio jurídico y la demora o los pagos parda tizados realizados por los clientes, es que decidimos suscribir un nuevo contrato para flexibilizar el tema. Esto se concretó mediante la suscripción del contrato de prestación de servicios a honorarios del 01 de marzo de 2021, donde se pactó con relación a los honorarios, que estos se me pagarían de acuerdo con la participación que tuviera en las asesorías que se me encomendaran, así como también diversos requerimientos vinculados a ello, lo que sería conversado en su oportunidad.

A inicios del año 2021, logré cerrar un acuerdo de prestación de servicios profesionales con una empresa multinacional de tecnología, dicha asesoría la prestamos en conjunto con ASLH, trabajando principalmente en conjunto con Francisco Sepulveda. ASLH facturaba a esta empresa de tecnología, y luego yo emitía la boleto respectiva a ASLH. La asesoría se enfocó, entre otras cosas en temas de carácter constitucional que preocupaban a dicha empresa, por la situación que se desarrollaba en el país.

Producto de aquellas asesorías emití periódicamente distintas boletos de honorarios según se me iba requiriendo, a medida que dicho cliente tecnológico pagaba, es decir, se recibía el pago por una factura emitida porASLH al cliente y luego emitía mi boleto por el monto que me correspondiera, según el siguiente detalle:

Hermosilla se suponía que iba a tener más tiempo libre para ejercer mi profesión, pero el Decanato me absorbió mucho y prácticamente iba de visita a la oficina.

El fin

Seguido de eso, Chadwick continuó detallando y explicando las boletas que recibió producto de su trabajo. Eso hasta que afirmó que “una vez que se conocieron los hechos investigados, don Luis Hermosilla me envió una carta el 16 de noviembre del 2023 para poner término formal a nuestra comunidad de techo, sin perjuicio de que ya hace mucho tiempo no funcionábamos en la práctica. Le respondí con una carta de misma fecha”

“El 12 de diciembre de 2023 don Luis Hermosilla me remitió una carta por medio de la cual me indicaba que pondría término a la representación de mi persona en las distintas causas donde asumió mi patrocinio. Eso se concretó de manera progresiva a medida que se iban firmando los escritos de renuncia a los patrocinios y poder, oportunidad en que contacté y contraté al abogado Samuel Donoso para que continuara con mi representación junto a su equipo en esas y otras materias”, agregó.

Reunión con Ward

Respecto a los hechos que se investiga, tomé noticia de ellos a partir de una publicación de CIPER que acompaño a continuación:

Según información a la que tuvo acceso CIPER, Ward dijo en sus respuestas al interrogatorio de los fiscales que fue Chadwick quien lo convocó para hablar de política. Ward recién había asumido como ministro de Vivienda y Chadwick ya estaba fuera del gobierno. Al culminar ese almuerzo, Chadwick lo llevó al despacho de Luis Hermosilla para saludar al penalista. Fue entonces cuando lastres hablaron sobre el Condominio Parque Capital, un loteo industrial de 400 hectáreas desarrollado por el Grupo Patio en la comuna de Lampa.

En esa época don Felipe Ward había asumido la cartera de vivienda del Gobierno del ex Presidente Sebastián Piñera. Tuvimos una conversación en esos días por nuestra relación política muy cercana y lo invité a tomarse un café o almorzar en mi oficina para hablar sobre la situación política y apoyarlo en ese sentido. No recuerdo la fecha específica, pero sí que fue a mediados de junio de 2020 y que comimos ensalada en mi privado

A su consulta, respecto a que haya sido en mi oficina y no en el Ministerio, esto tiene explicación en que, desde el Estallido Social, los Ministros como don Felipe Ward constantemente se encontraban en movimiento por temas de seguridad y por el tema COVID, y para miera mucho más cómodo almorzar en la oficina donde estaba ejerciendo.

A su pregunta, en cuanto al contenido de la reunión que sostuvo con Ward, puedo indicar que fue un almuerzo donde conversamos temas exclusivamente políticos, referidos a su reciente traslado desde la Secretaría General de la Presidencia a la cartera de vivienda y como yo veía debía ser su actuar político en dicha cartera, considerando la situación generada por el COVID.

Una vez terminado nuestro almuerzo, no existió una reunión como la referida por los medios de comunicación. Desmiento enfáticamente lo afirmado por CIPER y otros medios. La reunión que coordiné con don Felipe Ward fue para tratar temas estrictamente políticos y personales. Principalmente la preocupación de ambos en ese momento, desde un punto de vista político, era la conducción que debía tener la cartera que el dirigía, atendida la contingencia, que era una época post estallido social y en plena pandemia.

Una vez terminado nuestro almuerzo, saliendo de mi oficina, don Felipe Ward saludó a don Luis Hermosilla, no recuerdo si fue a en el pasillo o si entró en su privado. Hay que considerar que hacía poco ambos, don Luis Hermosilla y don Felipe Ward habían trabajado juntos en la Acusación Constitucional presentada en contra de mi persona, por lo cual se conocían bastante. El hecho de que don Felipe Ward haya saludado a don Luis Hermosilla no solo es natural, sino que no haberlo hecho habría sido una descortesía

A su pregunta, señalo que como ya referí el objetivo la reunión con Ward, no tenía ninguna relación con Luis, al menos del punto de vista respecto a la agenda de la reunión.

No recuerdo si don Felipe Ward entró a ¡a oficina de don Luis Hermosilla, creo que no, pero si que se saludaron. Don Luis Hermosílla le dijo algo así como que tenía que conversar un tema con él, por lo que recuerdo don Felipe Ward le señaló que lo llamara. Ese fue lo que presencie, ignoro completamente sobre lo que pasó con posterioridad.

Incorporación de Parque Capital a GPS

La Oficina de Gestión de Grandes Proyectos Sustentables (GPS) es una materia propia del Ministerio de Economía en la cual no hay participación alguna del Ministerio del Interior.

Mientras fui Ministro del Interior nunca estuve en ninguna reunión donde se decidiera o informara cuales eran las empresas o proyectos que iban a estar incorporado en esta Oficina GPS.

No sabía por qué estuvo Parque Capital ni ninguna de las otras empresas que integraban ese proyecto. Es una materia estrictamente del equipo del Ministerio de Economía. Hasta la fecha ignoro cuales son las empresas que están en GPS.

Si es que Parque Capital u otras empresas reunían los requisitos para estar dentro de GPS es algo que ignoro completamente, no sé nada acerca del tema ni de los requisitos que se exigían para estar ahí.

Rol de LHO en Parque Capital

Respecto al rol de don Luis Hermosilla con relación al Proyecto Parque Capital, ignoro cual puede haber sido su intervención. De hecho, ninguna de las boletos emitidas por mi parte ni los honorarios recibidos tienen relación alguna con ese tema.”

Preguntas

A su pregunta, Luis Hermosilla era amigo de Alvaro y Antonio Jalaff y tenía además un vínculo profesional con ellos y Grupo Patio, aunque desconozco la relación contractual, así como los servicios que les prestaba.

A su pregunta, sobre si conozco el Proyecto Parque Capital, puedo decir que lo conocía en términos generales, no sabía de los detalles, ni los problemas que había tenido en su desarrollo, aquello no era un tema de mi especial interés.

A su pregunta, sobre si Parque Capital estaba dentro de las asesorías que prestaba Luis Hermosilla a los Jalaff, puedo indicar que sí, aunque no me hizo referencias específicas de estas asesorías.

A su pregunta, conozco a Álvaro y Antonio Jalaff, los veía en la oficina, tengo una relación muy cordial con ellos/ lo que no llega a ser una amistad social.

A su pregunta, sobre si existe alguna otra relación, de tipo comercial, mía o de algún pariente, con los hermanos Jalaff o alguna de las empresas en las que tienen participación, puedo decir que conmigo ninguna. Con mi hijo podrían tener una relación indirecta, dado que la sociedad Rock Santiago, en la que mi hijo fue Director General del Festival Primavera Sound, arrendó una oficina en el edificio de Patio. Entiendo que por ese arriendo quedó una deuda, por lo que Cristian Menichetti me mandó el recado a través de Luis Hermosilla de que quería hablar conmigo, a lo que yo me negué.

En relación con el mismo tópico. Rock Santiago tenía un contrato con los dueños de Primavera Sound, que es una empresa española. Durante el proceso de organización del Festival, hubo problemas por los pagos a los proveedores/ los que hoy están en sede arbitral. Eso provocó que Rock Santiago se viera obligado a buscar financiamiento. Según lo que me ha relatado mi hijo, visitaron distintas fuentes de financiamiento y fueron a hablar con Luis Hermosilla para pedirle ayuda, quien los derivó con los hermanos Sauer. Ellos le hicieron una propuesta de crédito y le prestaron los recursos con un interés del 5% mensual, por un plazo de 90 días. Ese préstamo fue pagado en su integridad con las primeras ventas realizadas a través de Ticket Master. De todo esto me enteré recientemente, cuando salieron las publicaciones en los medios de prensa y le consulto a mi hijo. Luis Hermosilla no me contó nada al respecto.

A su pregunta sobre si durante mi período como Ministro me reuní con los hermanos Jalaff, puedo decir que nunca siendo autoridad, ni yo ni el expresidente Piñera, tuvimos una cena con los Jalaff. Esto se efectuó cuando ambos ya no estábamos en el gobierno. Álvaro Jalaff tenía interés de que el Presidente se reuniera con un grupo de la comunidad palestina y al Presidente le pareció interesante. Esa reunión se materializó en la casa de Álvaro Jalaffy en ella se planteó el sentimiento y posición de la comunidad palestina frente al gobierno del Presidente Piñera.

Se me lee una conversación de fecha 14 de agosto de 2020, en el que los interlocutores son Francisco Feres y Luis Hermosilla. En dicha conversación, Feres dice “Hay tres ejes esenciales: -Hemos dado lo máximo. -El acuerdo requiere de un Ministro de Fe, sabiendo el Ministro y el Seremi que lo son LH/ACH. -Es indispensable que lo que se resuelva cuente con un informe favorable de la DDU Nacional. Ello en protección de todos los intervinientes.

Es el Órgano Técnico. - No es menor que el Proyecto esté en la lista de prioridades. Para ello pasó por muchos filtros”.

Se me lee otra conversación de fecha 25 de junio de 2020, también entre Francisco Feres y Luis Hermosilla. En ella, Luis Hermosilla dice “El viernes en la tarde hablaremos por Zoom con mi amigo. También participará Alvarito”.

Se me lee una conversación de fecha 26 de junio de 2020, que mantuve con Luis Hermosilla. En ella le consulto a Luis “Tenemos zoom a las 16 hrs con Álvaro?”. No recuerdo exactamente ese chat en particular ni tampoco recuerdo haber tenido alguna reunión con Álvaro Jalaff por zoom. Puede que sí haya tenido alguna reunión con otro Álvaro, pero por la plataforma Teams, en virtud de las asesorías que realizábamos a otro cliente.

A su pregunta, sobre si Luis Hermosilla me solicitó participar en alguna reunión con Álvaro Jalaff o con alguien del Gobierno a propósito del proyecto Parque Capital puedo señalar que no.

A su pregunta, sobre si Luis Hermosilla me contó de las reuniones que tuvo con Felipe Ward o Manuel José Errázuriz por Parque Capital, puedo decir que no. Él nunca me contó de sus conversaciones con ellos.

A su pregunta, sobre si Felipe Ward me contó de las reuniones que mantuvo con Luis Hermosilla por Parque Capital/ puedo decir que, recientemente, a propósito de la primera versión que publica CIPER, Felipe me contó que la persona que estaba a cargo de esta materia en esa época era un señor de apellido Errázuriz, que era candidato a concejal por Renovación Nacional. También me señaló que él había solicitado que le pidieran una reunión por Ley de Lobby y que finalmente todo había quedado en manos del ex Seremi Errázuriz. No recuerdo si me mencionó a quien le solicitó que le pidieran la reunión; no puedo precisar si fue a Luis Hermosilla.

A su consulta, sobre si conozco a Francisco Feres, puedo decir que sí, ya que él se desempeñó como Director o Subdirector del Diario La Nación. Con él no tuve ningún contacto en relación con Parque Capital u otro proyecto.

Se me exhibe otra conversación, de fecha 25 de junio de 2020, que mantuve con Luis Hermosilla en la que Luis me menciona que no tiene el contacto de Felipe, enviándole como respuesta el contacto de Felipe Ward. Confirmo que le envié dicho contacto a su solicitud.

A su consulta, respecto a las labores de Luis Hermosilla en el Ministerio del Interior, puedo decir que, tanto en el primer como en el segundo gobierno/ le pedí a Luis que me ayudara con todo lo que era la parte de litigios, ya que teníamos temas judiciales muy relevantes; a modo de ejemplo puedo señalar el caso de Luchsinger Mackay y el caso Huracán. El Ministro del Interior tiene un gabinete, del que forma parte el equipo de asesores. Dentro de los asesores estaba Luis Hermosilla/ entre otras personas. Cuando yo dejé el Ministerio del Interior, Luis Hermosilla continuó como asesor hasta el fin del segundo gobierno del ex Presidente Piñera.

La declaración de Chadwick concluyó con el exministro entregando una serie de documentos que fueron anexados a la causa.