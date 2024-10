Cataldo aborda proyecto fin al CAE y señala que “ni con ambiente convulso ni con ambiente tranquilo, esta discusión es rápida”

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada en Radio Duna el FES, proyecto presentado por el gobierno que deja atrás el CAE, moderniza el sistema de financiamiento de la educación superior y propone un reordenamiento de las deudas educativas.

Consultado sobre cómo espera que avance esta normativa en el Congreso, considerando el ambiente convulso de los últimos días, el titular de Educación sostuvo que si bien se espera que como autoridad diga que en esto van a avanzar rápido, “la verdad es que estoy lejos de esas formas de entender la lógica política”.

“Yo creo que ni con ambiente convulso, ni con ambiente tranquilo, moderado, esta discusión es una discusión rápida. Eso es lo primero que yo quiero decir, porque es técnicamente y políticamente muy compleja”, afirmó, poniendo como ejemplo el día que presentaron el proyecto, cuando aún ni siquiera estaba publicado en la web del Congreso, “y ya estaban todos los análisis, está el debate de los aranceles regulados, que yo diría que hasta ahora ha sido el principal debate”.

Lo que que espera en realidad, indicó, es que esta discusión “se haga con altura de mira. A mí no me importa mucho si nos vamos a demorar un mes más o un mes menos”.

“Y hay una discusión que a mí sí me interesa que abordemos, no solamente con los rectores, con el país en general, que tiene relación con qué va a ocurrir con la investigación, cómo tenemos que pensar la complejidad de las instituciones de educación superior, si vamos a mantener regulación arancelaria o no... Son debates que requieren mucho análisis, no son triviales, y me parece que tenemos que darnos el tiempo”, afirmó.

Asimismo, el secretario de Estado indicó que esperaba que la discusión “se haga con mucha seriedad, comprendiendo y ratificando lo que todos los actores han señalado en el trabajo prelegislativo, y es que haya una conciencia, de que esto no se sostiene desde el punto de vista presupuestario fiscal y desde el punto de vista social”.

Consultado por otra parte si ha conversado con su partido, el Partido Comunista, acerca de dejar el gabinete, esto, pensando en las elecciones parlamentarias del próximo año, Cataldo sostuvo que

“Quiero ser muy claro, no he tenido esa conversación con mi partido y eventualmente podría ocurrir, por ahora no ha sido el caso”, indicó. “Hemos estado con toda la cabeza puesta al servicio del ministerio y así lo voy a hacer hasta el día en que el Presidente o me pida la renuncia o se tome una decisión distinta. Pero hoy por hoy eso no está en mi proyección”.

En esta línea y consultado sobre si le interesaría estar en el parlamento, Cataldo expresó que “hoy está muy contento” como titular de la cartera de Educación.

“Yo hoy día soy ministro y me encanta ser ministro, lo disfruto, a pesar de que es una tarea muy compleja, no sé si hoy día cambiaría de trabajo”, añadió.