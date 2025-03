Cataldo descarta que estén “apostando al desgaste” frente a paro docente en Magallanes

El ministro de Educación, Nicolás Cataldo, abordó esta jornada la crisis que se vive en la Región de Magallanes en educación, luego de que profesores del SLEP de la región paralizaran sus funciones pidiendo un reajuste salarial inmediato a través del artículo 47 del Estatuto Docente, con una bonificación de Incentivo Profesional. Además, además de un aumento del valor hora, compromiso supuestamente asumido el año pasado por el director ejecutivo del servicio, Mario García, quien hoy está con licencia médica.

Debido a la paralización, los estudiantes de la región cumplen hoy un total de 23 días sin clases.

Al respecto, y consultado sobre estos hechos, la autoridad fue tajante en indicar que el gobierno “no está apostando a ningún desgaste” de parte del profesorado para que depongan la paralización.

“Sería inmoral, de mi parte, hacer una apuesta por desgastar una movilización a costa del derecho a la educación de los niños y niñas de nuestro país. Y yo quiero descartarlo absolutamente como una premisa de acción política porque eso es inmoral”, expresó

Sobre el problema en sí que reclaman los docentes, quienes acusan que los sueldos de los asistentes de la educación son, en general, mayores a los de ellos - Cataldo fue claro en apuntar a que estas “fueron negociaciones irresponsables por parte de los alcaldes” el haber finalmente permitido que esos salarios se accedieran cuando no había capacidad financiera, y que finalmente ha llevado al déficit que se tiene actualmente en la región.

“Uno no puede ofrecer lo que no tiene”, sentenció.

Asimismo, fue enfático en que esto “no es una responsabilidad de los asistentes de la educación porque nadie obligó a los alcaldes a entregar los beneficios que entregaron”.

Junto con esto, Cataldo también fue claro en señalar que los profesores y profesoras de Magallanes “tienen en promedio por jornada completa 2.800.000 pesos de ingresos”.

“Son a nivel nacional de los salarios docentes más altos que están regulados por ley. Eso no es discrecional de la autoridad, eso es el estatuto docente”, explicó.

“En ese contexto es que ocurre esta demanda que tiene que ver con esparejar o achicar más bien la brecha que hay con los asistentes de la educación. Y lo que yo quiero decir es que no habiendo ninguna otra razón estructural -no hay problema de los establecimientos educacionales, no es que no haya material pedagógico, no están dándose esas otras situaciones- no hay ninguna razón para que esa movilización ocurra y tenga a los niños y niñas de Magallanes sin clase durante 23 días, que es lo que ocurre el día de hoy”, afirmó.

“Espero que podamos sostener el diálogo que se ha tenido o que hemos intentado construir desde el Ministerio de Educación”, añadió.

En este sentido, Cataldo expresó que han hecho propuestas para fortalecer el bienestar de los profesores y también dotarlos de capacitaciones que permitan luego acceder a mejoramiento a través del sistema de desarrollo profesional docente, que implica también elevar sueldos, entre otras materias más.

“Lo que no tenemos posibilidad es de aumentar los salarios porque eso aumentaría un déficit ya heredado del sistema municipal que se empina por sobre los 25.000 millones de pesos. No tenemos esa posibilidad porque además esto tendría un efecto nacional ineludible y nosotros tenemos que ser capaces de resguardar el derecho a la educación de los niños y niñas y eso también pasa por la sostenibilidad financiera del sistema”, añadió.