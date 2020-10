Cazarrecompensas han ganado $ 1.345 millones por herencias vacantes desde 2018

Luis Quijada es abogado y en 2019 obtuvo $ 2.400.000, pero no como resultado de un litigio ni una demanda, sino como premio por entregar información respecto de un terreno abandonado en Puerto Saavedra, Región de La Araucanía.

“Un cliente me pidió que le tramitara una petición sobre un giro de cheque, y coincidió que era dueño de un sitio expropiado en Puerto Saavedra. Producto de ese caso, me puse a revisar y encontré que había otros sitios que habían sido expropiados, entre ellos el de una persona fallecida en 1927; y al empezar a investigar, no tenía herederos”, cuenta.

El sitio en cuestión se ubicaba en la ribera del río Imperial, expropiado por el Serviu para construir una costanera. Y nadie había reclamado ese dinero.

El caso de Quijada se inscribe junto al de otros 353 actos tramitados en el Ministerio de Bienes Nacionales, por medio de los cuales, entre el 11 de marzo de 2018 y julio de este año se autorizó un premio, legalmente rotulado como “galardón”, por dar cuenta de las llamadas “herencias vacantes”.

El 30%

La “herencia vacante” es aquella situación que se produce cuando una persona fallece sin dejar herederos ni testamento. Ante ese escenario, el Estado, al ser el último sucesor legal, adquiere la totalidad de los bienes de dicha herencia, la cual debe ser enajenada en un plazo de dos años.

El trámite, disponible en Bienes Nacionales, permite que cualquier persona pueda reportar la existencia de un bien en esas condiciones, que normalmente son propiedades inmuebles sin herederos.

Así, quien dé aviso de esta situación, puede acceder a un premio que consiste en el pago del 30% del avalúo fiscal de la propiedad denunciada. Por ejemplo, si un bien es finalmente adjudicado por el fisco en $ 40 millones, el denunciante recibirá $ 12 millones por realizar la denuncia.

El abogado Quijada cuenta que “yo denuncié la existencia de un monto que correspondía al sitio de Puerto Saavedra, que había quedado consignado en un Juzgado de Carahue, producto de la expropiación. En todo el proceso me demoré un poco más de un año. Si divides el monto total en todo el tiempo en que se demora, no es mucho, pero aun así vale la pena”.

Montos y plazos

Desde el 11 de marzo de 2018 estos actos administrativos gestionados ante Bienes Nacionales sumaron un monto total de $ 1.345.750.605 por concepto de pago de galardón a los denunciantes.

Las regiones que concentran la mayor cantidad de casos son la Metropolitana (330) y Valparaíso (27). En Ñuble y Aysén no se han detectado herencias vacantes.

El ministro de Bienes Nacionales, Julio Isamit, destacó la importancia de este trámite, que permite al Estado hacerse cargo de inmuebles abandonados y que muchas veces son ocupados de mala forma. “En Bienes Nacionales buscamos darles una buena administración a estos inmuebles, para que finalmente vayan en directo beneficio de las personas y la comunidad, evitando malos usos”, explica.

Agrega que “en ese contexto, los inmuebles fiscales pueden tener múltiples destinos sociales, como fines habitacionales, instituciones públicas o privadas, ONG, fundaciones y entes de Salud, entre otros”.

Proceso para denunciar

Para acceder al galardón, el denunciante debe completar y presentar un formulario de denuncia de Herencia Vacante, disponible en bienesnacionales.cl o en todas las oficinas del ministerio. El trámite no tiene costo.

Pero la búsqueda de antecedentes no siempre es fácil, debido a que la información de los propietarios fallecidos a veces escasea y hay datos que deben ser recabados en registros manuales.

“Nosotros recibimos denuncias de herencias vacantes de diferentes personas, principalmente vecinos y personas cercanas al fallecido, o personas que se dedican a buscar inmuebles que son conocidos como cazarrecompensas”, destaca el ministro Isamit.