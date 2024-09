CDE pide prisión preventiva para Cathy Barriga y tribunal fija audiencia para octubre

El 18 de enero, el 9° Juzgado de Garantía de Santiago fijó el arresto domiciliario total para la exalcaldesa de Maipú Catherine Carolina Barriga Guerra. Entonces, el tribunal desechó la prisión preventiva que solicitó el ente persecutor. El Ministerio Público apeló, sin embargo, la Corte de Apelaciones de Santiago mantuvo la medida cautelar dispuesta. La justicia tampoco accedió a la rebaja de cautelares que solicitó la defensa.

Este viernes, la exautoridad fue reformalizada. En ese marco, el Consejo de Defensa del Estado solicitó su prisión preventiva, por lo que el tribunal fijó una audiencia para decidir al respecto el 29 de octubre.

Las imputaciones contra la exalcaldesa

La Fiscalía de Alta Complejidad y Crimen Organizado de la Fiscalía Metropolitana Oriente indaga a la exmodelo por su presunta responsabilidad como autora -en grado de desarrollo consumado- de delitos reiterados de fraude al fisco y falsificación de instrumento público, ilícitos que tuvieron lugar entre 2016 y 2021, cuando lideró la administración municipal de una de las comunas más pobladas del país.

Inicialmente, el Ministerio Público dio cuenta de cinco hechos constitutivos de delito en los que Barriga tendría responsabilidad y que fueron detallados ante el tribunal. Según el Ministerio Público, Barriga lideró la instalación de una “gobernanza fraudulenta” en Maipú, provocando un perjuicio al erario público superior a los 33 mil millones de pesos.

“Ha ido mutando la imputación”

El abogado Cristóbal Bonacic, defensor de Barriga, señaló al culminar la audiencia de este viernes en el Centro de Justicia que en esta ocasión el Ministerio Público “precisó” los hechos por los que se indaga a su representada.

“Ha ido mutando la imputación realizada en nuestra representada, desde el principio se pensó que esa plata había ido a parar al bolsillo de doña Cathy Barriga, eso se descartó absolutamente en la investigación”, sostuvo.

El jurista afirmó que el Ministerio Público formalizó a la exalcaldesa por la existencia de un déficit en la Municipalidad de Maipú.

“Refrenda nuestra firme convicción que los hechos que se han imputado no son constitutivos de delito”, aseguró.

La exalcaldesa, en tanto, reiteró cuestionamientos a Tomás Vodanovic, su sucesor en el municipio que es parte querellante.

“Lo único que puedo decir es que como la primera mujer alcaldesa que tuvo Maipú, me siento y me he sentido siempre muy violentada por la querella que presentó el alcalde Tomás Vodanovic”, expresó.

“Todos saben la historia y la génesis de una persona, a mí me conocen hace más de 25 o 30 años. La verdad es que estoy muy tranquila y espero que pronto se haga justicia, nada más, para devolver la tranquilidad a la vida de mi familia y de mis hijos, sobre todo. Hay personas que somos hacedoras de cosas y trabajamos desde muy chiquititos. Hay otras personas que necesitan hacerle daño a otros para estar en el poder”, agregó.