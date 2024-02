Cecilia y Sebastián Piñera Morel: “Durante el estallido no sé cómo se levantó todos los días”

Cecilia y Sebastián Piñera Morel, hijos del matrimonio del fallecido expresidente Sebastián Piñera y su esposa Cecilia Morel. En entrevista con La Tercera, confesaron la vida familiar durante el segundo gobierno de su padre.

Tras un repaso del carácter de Piñera y cómo involucró a la familia en sus campañas políticas, Cecilia, bautizada en honor a su madre, sinceró uno de los periodos más duros del exmandatario: “Él era muy conocedor de la historia y en la familia hay muchas historiadoras. Hablábamos de política. Creo que el único momento en el que hicimos este cordón de blindarlo fue en la época del estallido social”.

Y detalló que “a nosotros, como hijos, nos llegaban una cantidad de comentarios, críticas e instrucciones de lo que había que hacer de todas partes, que hay que hacer esto otro, que no sé qué, qué dirá tu papá”.

Ante la ola de críticas que nacieron en las manifestaciones en octubre de 2019, la médica infectóloga expresó que “como familia, lo quisimos blindar, nos propusimos que llegar a la casa para él fuera un momento de tranquilidad, de descanso, de cariño, de reírse y no de seguir hablando de política, de contingencia y eso”.

Sebastián Piñera, ingeniero comercial, manifestó que vio a su papá muy abatido en esa época.

“Él decía: ‘¡Pero si estos han sido los mejores 30 años de Chile!’. O sea, la pobreza bajó significativamente, el país estaba creciendo, la gente estaba feliz y vino como un momento en que la gente estuvo con una percepción muy negativa, con un espíritu revolucionario que era como derrocar todo y creer que iban a armar todo en un segundo. Y, de hecho, ahora que les tocó ser continuidad como gobierno, se dieron cuenta de lo complicado que es”.

Su hermana, agregó que “durante el estallido no sé cómo se levantó todos los días y, o sea, yo pensaba que me habría quedado en mi cama tapada con las sábanas hasta arriba como diciendo hoy día no quiero ir al colegio, hoy día no me quiero levantar. Y él ni un día, ni un día se dejó abatir, al revés, como que se propuso mucho escuchar para tratar de entender esto”.