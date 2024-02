Cerca de un tercio corresponde a campamentos: Minvu contabiliza más de 4.500 viviendas afectadas por incendios

En entrevista matinal con radio ADN, este miércoles, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Carlos Montes, entregó detalles del trabajo que están realizando para reconstruir las viviendas destruidas por los incendios que dejaron 134 fallecidos en la Región de Valparaíso durante los primeros días de febrero.

“Tenemos una aproximación bastante grande de cuál es el daño. En total, la cifra que hasta este momento tenemos confirmada, son 4.555 viviendas. Esto no quiere decir que no nos faltan. No hemos completado el recorrido de terrenos, pero con lo que tenemos hasta el momento eso es el daño. De las cuales 3.077 eran viviendas consolidadas y el resto son de campamentos, esa es la situación”, informó el jefe de cartera.

Montes explicó que el trabajo de drones ha acelerado las tareas. Se fijaron 17 áreas de intervención y se proyecta apoyar la auto-reconstrucción iniciada por algunos vecinos y avanzar con la instalación de viviendas industrializadas.

“Acá el problema mayor que vamos a tener es la pendiente que tienen los suelos”, comentó el secretario de Estado, explicando que el trabajo con maquinaria pesada en algunas zonas y el traslado de viviendas industrializadas en esos lugares es complejo.

Hace unos días, los damnificados que se mantienen en sus terrenos debieron recurrir a carpas y toldos azules por una inesperada lluvia veraniega. Se considera la instalación de viviendas transitorias y el Minvu apunta a soluciones definitivas para los afectados.

“Nosotros nos estamos apurando al máximo”, sostuvo Montes.

La autoridad hizo hincapié en que lo ocurrido “fue una catástrofe fuerte y no se pueden generar falsas ilusiones de que esto es fácil”.

“No queremos repetir la experiencia del otro gobierno, que al final se terminaron viviendas que no estaban regularizadas. En ningún caso se va a apoyar viviendas en zonas de riesgo”, recalcó.

El ministro contó que en el diálogo con los vecinos, hay personas que le han manifestado que quieren poder levantar sus casas en el mismo lugar donde estaban, viviendas más amplias, “pero el terreno no da”.

Respecto a plazos de la labor, planteó que un año y medio “es un tiempo realista” y se está trabajando para concretar el proceso con ese horizonte.