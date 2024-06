Choque de trenes: abogada de controlador de vías sostiene que debió comunicarse por celular porque “no estarían funcionando” los radiotransmisores

La defensora jefe de San Bernardo, Ximena Silva, abogada de uno de los detenidos por el choque de trenes en la referida comuna, planteó sus reparos sobre el arresto de dos personas por el caso.

Fue durante la madrugada de este jueves que se registró el fatal accidente en el sector de Lo Herrera, a la altura del kilómetro 26 de la Ruta 5 Sur. El impacto entre una máquina de pruebas de la Empresa de Ferrocarriles del Estado (EFE) y otra de carga de la empresa Ferrocarril del Pacífico S.A. (Fepasa), provocó la muerte de dos personas y dejó nueve personas heridas.

Por el hecho se arrestó a dos personas, el conductor del tren de prueba y el encargado del control de las vías, por cuasidelito de homicidio y lesiones graves. En esa línea, ambos pasarán a control de detención durante la tarde del jueves en el Juzgado de Garantía de San Bernardo.

Previo a la realización de la audiencia en la que la Fiscalía explicará los detalles del hecho y planteará la vinculación de ambos aprehendidos con la tragedia, la abogada Ximena Silva, reconoció que se está analizando la carpeta investigativa y los antecedentes que se han conocido.

“Estimamos que no hay motivos para que ellos estén detenidos, creemos que no hay indicios de alguna responsabilidad de estas personas, al menos, hasta este momento, en estos hechos”, planteó la abogada que está a cargo de defender al encargado del control de las vías.

“Esperamos que mi representado salga en libertad. Estimo que no tiene ninguna responsabilidad en estos hechos, son hechos lamentables, pero creo que hay que investigar mucho aún para ver qué es lo que sucedió y qué motivó esta tragedia”, dijo en diálogo con TVN.

En esa línea, manifestó que -a su parecer- las diligencias que puede encabezar la Fiscalía podrían realizarse con ambos detenidos en libertad hasta esclarecer los grados de responsabilidad.

Choque de trenes: abogada de controlador de vías sostiene que debió comunicarse por celular porque “no estarían funcionando” los radiotransmisores REUTERS/Ivan Alvarado

Habría existido comunicación vía celular antes del accidente

Ximena Silva dijo, previo a la audiencia de control de detención, que el encargado del control de las vías “se rigió conforme al protocolo que existe para este trabajo y si hubo algún grado de desorden en las comunicaciones, no es de responsabilidad de él, sino que de otras personas, probablemente”.

“Es muy preliminar para imputar responsabilidad a alguien”, agregó.

Al mismo tiempo, sostuvo que “solo de manera preliminar, me comenta mi representado que, al parecer, no estarían funcionando los artefactos que corresponde que funcionen para estos efectos, que son los radiotransmisores y, por lo tanto, se tenían que comunicar por teléfono y entiendo que no habría funcionado de la mejor forma, pero esto no acarrea responsabilidad para mi representado, que no tuvo culpa alguna en estos lamentables hechos”.

“Eso es materia de investigación, tenemos que dilucidar si esto es efectivamente así; vamos a hacer todas las diligencias, pericias a cargo de la Defensoría, para poder hacer una investigación activa y descartar la responsabilidad de nuestros representados”, cerró.