Colegio de Profesores se moviliza ante agresiones a docentes y advierte que no descartan un eventual paro nacional

La jornada de este lunes 24, el Colegio de Profesores realizó una movilización a nivel nacional tras los casos de agresiones a docentes que han ocurrido en la última semana. En específico, la que realizó un alumno de 14 años que golpeó con escobillón en su cabeza a una profesora en el Liceo Bicentenario de Excelencia de Trehuaco, en la Región de Ñuble, y otra en San Javier, Maule, donde una docente fue agredida por un estudiante de quinto básico.

Bajo la consigna de “que educar no nos cueste la vida”, el gremio se manifestó esta jornada “para rechazar, para llamar la atención, para levantar un clamor, para que se detenga la violencia contra docentes y contra las comunidades escolares. No más violencia, no más agresiones”.

Al respecto, Mario Aguilar, presidente del gremio, destacó esta tarde sobre la jornada que “en miles de colegios de todo Chile se está realizando hoy día esta manifestación, esta movilización”.

“En miles de colegios el profesorado ha salido al frente (...) en otros lugares han marchado por las calles, o han hecho jornadas al interior de los colegios”, señaló. “Esta manifestación es la expresión de un ‘basta ya’, es la expresión de no más agresiones, no más violencia, no más trabajar en condiciones absolutamente inadecuadas”.

En esta línea, el líder gremial señaló que la violencia escolar “es el tema más grave que se debe afrontar de la educación chilena.”.

“La colega de la comuna de Trehuaco fue noticia nacional y nos alegra que eso haya provocado conmoción nacional, pero no es un hecho aislado: esto ocurre diariamente en muchos colegios de Chile, todos los días recibimos reportes de agresiones, de violencia, de maltrato. Y esto tiene que terminar”, sostuvo.

“La educación no se puede desarrollar en estas condiciones (...) (esto) es una interpelación directa a las autoridades de gobierno que tienen que mejorarse las políticas, que tienen que haber más recursos. Las políticas de inclusión las compartimos, estamos de acuerdo que la inclusión es una política correcta, pero cuando no tiene condiciones materiales, humanas, se transforma solo en una letra muerta. Y eso no sirve ni a los niños que son neurodivergentes y que tienen necesidades educativas especiales, y tampoco sirve al resto de la comunidad escolar”, sostuvo.

Los programas de inclusión, expresó, “no sirven” y “tiene que ser revisado a fondo”, así como también el tema de la salud mental en los establecimientos educacionales.

Sumano a esto, añadió, “tiene que tramitarse con celeridad la ley de Convivencia Escolar que está en el Congreso y que ya va a cumplir un año en trámite.

Colegio de Profesores.

“Nosotros nos reunimos el viernes pasado con la subsecretaria de Educación (Alejandra Arratia) para trabajar una agenda corta donde uno de sus principales temas es precisamente este tema de convivencia, agresiones y maltrato y quedamos de ser el punto a tratar en la próxima reunión. Pero no basta con reuniones, no basta con mesas (...) auí se requieren políticas efectivas, recursos, profesionales de apoyo, cambios en la normativa, políticas de inclusión reales y no meramente decorativas y condiciones de trabajo adecuadas para poder hacer nuestra labor educativa como corresponde”.

En este sentido, el presidente del gremio señaló que esperan que este llamado y alerta que están haciendo con la movilización ponga a las autoridades y legisladors “a trabajar” en la materia y esto se empiece a solucionar.

“Por supuesto, si esta situación sigue, si no se toman las medidas que corresponden por supuesto que no descartamos que la movilización aumente de intensidad y eventualmente se llegue a una paralización nacional”, afirmó.

Sobre la movilización, Rosa María Montecinos, secretaria general regional metropolitano del gremio, destacó que la Región Metropolitana “se encuentra movilizada casi en un 100%”, con colegios que han estado haciendo marchas, jornadas de reflexión, movilización,y visibilización con carteles, movilizaciones frente a las autoridades, municipios, y del SLEP.

“Hoy día tenemos una Región Metropolitana completamente movilizada con respecto a la violencia escolar, pero también a nivel nacional”, destacó.