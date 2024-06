Colegio de Profesores se reúne con Mineduc por deuda histórica: Cataldo promete discusión de proyecto antes de fin de año

La tarde de este lunes, el Directorio Nacional del Colegio de Profesores, encabezado por su presidente, Mario Aguilar se reunió con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, para abordar la deuda histórica y el cumplimiento de los compromisos del gobierno.

Al respecto, según destacó Aguilar tras la reunión, el titular de Educación se comprometió a tener el proyecto ya en discusión antes de que finalice este 2024.

“El ministro nos ha dicho, comprometió, que antes de fin de año va a haber un proyecto de ley discutiéndose en el Parlamento. Ese fue el compromiso que dijo”, afirmó Aguilar.

En esta línea, Aguilar indicó que desde el gremio insistieron que esperaban que esto sea a más tardar agosto para que desde el gremio conozcan primero el proyecto y puedan realizar una consulta al respecto.

“Le volvimos a ratificar que el procedimiento para nosotros siempre va a pasar por una consulta al profesorado: todos y todas los que están afectados por la deuda histórica, que figuran en ese catastro, van a ser consultados por nosotros respecto a la propuesta que el gobierno haga, y esperamos que esa propuesta se conozca en agosto”, sostuvo. De esta forma,, el proyecto se podría enviar en septiembre.

“El ministro señaló que era un timing que le parecía factible, pero que lo que él nos dijo como compromiso fue que antes de fin de año estaría discutiendo el proyecto de ley en el Parlamento (...) Nosotros le insistimos en la necesidad de que esto se acelere lo más posible, le explicamos la angustia, le explicamos la ansiedad, le explicamos la necesidad que hay de nuestros colegas de que este tema tenga solución lo más pronto posible”, afirmó.

Asimismo, Aguilar sostuvo que acordaron que se les envíe el catastro actualizado de los docentes afectados en las próximas semanas.

“El ministro ha insistido en que el compromiso se va a cumplir, ha insistido en que ya tiene el acuerdo de Hacienda”, reiteró, añadiendo que también le manifestaron al secretario de Estado la importancia de que el proyecto tenga suma urgencia para que así pueda ser tramitado en forma expedita.

Junto con esto, el timotel del gremio también indicó que están en conocimiento que existe un grupo de abogados que están promoviendo “una supuesta demanda (por deuda histórica) con la cual se podría, según ellos, llegar a tribunales internacionales”, y con lo cual estarían cobrando una cuota “de cierta importancia en términos de valor”.

“Nosotros no estamos embarcados como Colegio de Profesores en esa iniciativa, somos muy claros, se lo dijimos al ministro y lo decimos públicamente: no estamos embarcados en una iniciativa de ese tipo, solo en la eventualidad de que el gobierno no cumpliera su compromiso, es una materia que podríamos estudiar, pero en este momento, el acuerdo de asamblea nacional de nuestro directorio nacional y el acuerdo que también hemos ratificado en reunión reciente con los presidentes regionales es exigir al gobierno que entregue su propuesta de solución reparatoria”, afirmó.