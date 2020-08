Colmed junto a alcaldes y académicos presentan propuesta para mejorar estrategia de testeo-trazabilidad-aislamiento del Gobierno

Esta mañana, la presidenta del Colegio Médico, Izkia Siches, en conjunto con varios alcaldes de la Región Metropolitana y académicos de la Universidad de Chile dieron a conocer una propuesta para mejorar en seis puntos la actual estrategia que el Gobierno se encuentra aplicando para testear, trazar y aislar (TTA) los casos de coronavirus en el país.

En la ocasión estuvieron presentes Soledad Barría, del Departamento de Salud Familiar de la U. Chile; Carolina González, presidenta de la Sociedad Chilena de Medicina Familiar; Francisca Crispi del Departamento de Políticas de Salud y Estudio de Colmed; Verónica Iglesias, directora de la Escuela de Salud Pública de la U. De Chile; Claudio Castro, alcalde de Renca; Juan Rozas, alcalde de Pedro Aguirre Cerda; y Germán Codina, de Puente Alto.

Según indicaron, esta propuesta se basa en la experiencia que han tenido las alcaldías y de los centros de atención primaria de salud con el monitoreo de la estrategia de TTA.

Las propuestas para mejorar la estrategia son las siguientes:

1. Presupuesto. Según indican, es necesario financiar y acompañar la selección, capacitación, trabajo e implementos de los trazadores de la Atención Primaria de Salud. Es fundamental, indican, que los municipios( y servicios) tengan conocimiento sobre cuáles serán los fondos con los que contarán a futuro, con el objetivo de poder planificar y dar continuidad a la estrategia sanitaria en el tiempo.

2. Testear de manera efectiva y a tiempo. Es necesario que los resultados estén en menos de 72 horas. Además, agregan, es necesario transparentar por parte de la autoridad, la metodología de cálculo de metas en términos de Test PCR para cada comuna y calcular el número de test realizados expresados en tasas por millón de habitantes.

3. Optimizar Epivigila. Según detallan, es necesario mejorar la plataforma para que esta sea interoperable con los sistemas de información que la APS ya ha desarrollado en estos 5 meses de pandemia y además proporcionar capacitaciones sobre EPIVIGILA a los encargados de salud municipales y delegado/as de epidemiología.

4. Reporte de indicadores. Según se indica en el informe presentado por Colmed, los indicadores presentados por el Minsal “son poco claros”, ya que “no cuentan con una descripción exacta de las fuentes de cada uno de ellos y de la periodicidad con que deben construirse”, por tanto es necesario “que todos entendamos lo mismo por trazabilidad”.

5. Aislamiento Efectivo. Según expresan, es indisplensable realizar un aislamiento efectivo, y para esto, es necesario liberar las licencias médicas para contactos estrechos y asegurar el acceso a Residencias Sanitarias.

6. Reactivar las actividades propias de las APS. Según detallan, es necesario que los centros de atención primaria también vuelvan a las prestaciones que antes realizaban para la comunidad, tales como la entrega de fármacos, la hospitalización domiciliaria y la atención remota. Estas actividades, indican, no están incluidas dentro del presupuesto actual, pero es necesario que se haga para poder asegurar su continuidad.

“Es necesario que la estrategia TTA funcione como reloj”

Al respecto de las propuestas, Siches destacó que como Colmed, en conjunto con los alcaldes y la academia “estamos super conscientes del nivel de desgaste de la ciudadanía en estas medidas que son tan estrictas como el confinamiento y cuarentena”.

“Como instituciones no nos oponemos a avanzar, pero es sumamente necesario que esta estrategia TTA, que venimos montando hace muy poco de manera mas profesional, funcione como reloj”, indicó.

Si no lo hacemos, advierte, con la cantidad de casos activos, “el riesgo y la fragilidad es demasiado y vamos a retroceder, lo cual nos parece sumamente preocupante”. Es por esta razón, agrega, que han hecho este levantamiento y este informe con las propuestas para mejorar la actual estrategia.

“Necesitamos que cada uno de los casos, la capacidad de detección, el poder apagar brotes de forma inmediata, ojalá en las primeras 24 horas, sea muy exhaustivo”, expresó.

Si no se logra esto, “vamos a retroceder como ha pasado en los otros países”.

Sobre los anuncios de parte del Minsal de hoy, indicó, “están expectantes”.

“Esperamos que se puedan incorporar los elementos planteados por el consejo asesor, y también vamos a seguir acompañando al Gobierno en esta estrategias colaborativas si es que se define a avanzar en los distintos pasos”, agregó.

Al respecto de esto, el alcalde de Renca destacó el levantamiento de información y las propuestas para mejorar la estrategia de TTA, indicando que “es un elemento fundamental” al momento de enfrentar la pandemia.

“Lo que nosotros vemos, desde el frente junio cuando la autoridad sanitaria declara públicamente que la trazabilidad va a estar a cargo de la APS, vemos con un poquito de angustia y frustración que todavía tenemos una deuda tremenda con la trazabilidad y que esto es fundamental, por eso me parece tan valorable este esfuerzo que se está realizando”, indicó.

En cuanto al punto de Reporte de Indicadores, el alcalde Castro destacó que eso presentaba actualmente un problema, puesto que “es fundamental tener claridad en los datos que nos están solicitando”.

“Hoy el Gobierno da cuenta de un porcentaje de trazabildad a nivel nacional, no sabemos cómo lo está construyendo, porque lo que sí sabemos, es que muchas comunas no están entregando los datos, no porque no quieran, sino porque no sabemos qué es lo que nos están pidiendo que nosotros llenemos en los cuadros que el ministerio pide que todos los días”, indicó.

Es por esto, agregó, que es tan importante tener claridad en los indicadores y los datos que solicitan.

Por su parte, el alcalde Codina indicó que en el aislamiento, “es un tema que debemos poner un acento especial”.

“Uno lo que observa hoy día con la comunidad en terreno es de verdad una angustia de volver a su actividad normal. Familias que lo único que quieren es volver a trabajar, niños que quieren volver a juntarse con sus amigos en los colegios y compartir, y eso no se va a poder lograr si de verdad no establecemos una buena trazabilidad y aislamiento”, destacó.