“Comando con Venezuela en Chile” pide reconocimiento de Edmundo González como presidente electo y demandan acciones de la CPI por crímenes del régimen

Cientos de venezolanos se reunieron este sábado en las inmediaciones del Parque Almagro con el Paseo Bulnes, en el centro de Santiago, pidiendo por la “libertad” de Venezuela, el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo y también exigiendo acciones de la Corte Penal Internacional (CPI) por los crímenes del régimen chavista.

El acto se produce a exactos dos meses de las cuestionadas elecciones venezolanas, que dieron como triunfador a Nicolás Maduro por sobre González y lo que llevó a que se produzcan masivas protestas en el país caribeño y en otras latitudes, donde se han exiliado los venezolanos en rechazo al régimen chavista.

Por lo mismo, desde el “Comando con Venezuela en Chile” convocaron a una nueva manifestación, en línea con el llamado realizado para esta jornada por la líder opositora María Corina Machado, para sumarse a las protestas registradas en distintos países y que incluso significaron la reaparición de González Urrutia en Madrid, España.

De acuerdo con los registros compartidos en redes sociales, cientos de venezolanos se congregaron en el Paseo Bulnes, donde llegaron con banderas multicolores para no solo exigir el reconocimiento de Edmundo González y pedir la “liberación” de Venezuela, sino que también lo hicieron para exigir que la Corte Penal Internacional (CPI) tome acciones respecto a las denuncias de crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen de Maduro.

A las banderas también se sumaron las presentaciones artísticas con cantos y algunos asistentes portaban la foto de Machado, en señal de respaldo.

El coordinador del comando, Alexander Maita, afirmó a La Tercera que “la convocatoria la evaluamos, a pesar de los contratiempos, la evaluamos con hartas expectativas. Nos concentramos de manera pacífica, se cumplió el objetivo, levamos la voz en Chile la comunidad venezolana”.

“El mensaje para los venezolanos en Chile es que, a dos meses de las elecciones, le hicimos un recuento de que estamos en un proceso de cobro por la libertad de los venezolanos, y que nosotros vamos a hacer valer el resultado del 28 de julio, porque sabemos que el mundo sabe que Edmundo González obtuvo la victoria ese día. El mensaje es que sigamos con más fuerza e ímpetu y mantengamos la fe intacta, porque pronto seremos libres”, manifestó Maita.

Consultado ante la menor asistencia al acto, el vocero aseguró que “las expectativas (en concurrencia) no son tan altas porque hubo un contratiempo, pero se cumplió el objetivo. Los venezolanos salieron a protestar para expresar la voz por la libertad”. Maita añadió que tiene conocimiento de que se les dijo a los venezolanos que comenzaban a llegar que no habría ningún acto, lo que perjudicó la asistencia, la que calcularon entre 350 a 400 venezolanos.

Acto no estaba autorizada por Delegación RM

Luego de la actividad, que concluyó alrededor de las 22 horas, desde la Delegación Presidencial de la Región Metropolitana, salieron al paso de los reclamos por la manifestación en el lugar, la que no contaba con autorización.

A través de un comunicado señalaron que tuvieron una reunión el pasado martes con dos representantes del comando y otras autoridades para evaluar la solicitud. Entre ellas se encontraba la Municipalidad de Santiago.

“El municipio expuso los elementos técnicos sobre las razones perjudiciales de hacer el evento en el Parque Almagro, atendiendo además a las múltiples dificultades que se han presentado con anterioridad y el reclamo persistente de los vecinos del sector”, agrega la declaración.

Por lo mismo, desde la Delegación se ofrecieron dos lugares: el sector de Alameda con Santa Rosa o una marcha que concluyera en Plaza Los Héroes. “Estas opciones no fueron aceptadas por los organizadores”, reza la comunicación.

Desde Carabineros señalaron que en el transcurso de la tarde hubo personas detenidas, sin precisar el número.

Al respecto, Maita respondió a este medio que “hubo una menor concentración, pero tuvimos un contratiempo por los permisos. Tuvimos una reunión en la Delegación Presidencial, donde estuvieron varios factores, entre esos la municipalidad, pero en esa mesa que nosotros estuvimos la Delegación Presidencial no tenía problemas en autorizar la actividad, pero la municipalidad siempre objetó que no utilizáramos el parque, porque según el ambiente, pero que si nosotros cumplíamos con algunas condiciones, como tener baños portátiles, que los venezolanos no se metan para el parque, que no pisen las áreas verdes, que recojan la basura y que también le podíamos bajar en una hora la actividad, podíamos hacerla sin problemas, como siempre lo hemos hecho todo este tiempo”.

“Quedaron de enviar un correo, un correo que efectivamente no fue tan al momento y no se quedó en nada, pero nosotros como siempre hemos hecho concentraciones ahí y no hemos hecho destrozos ni ningún problema, bueno, hoy efectivamente se aparece Seguridad Municipal y Carabineros, a desmontar tarima y desmontar todo, porque los permisos no estaban”, señaló.

“No sé por qué razón no aceptaron las condiciones que ellos mismos nos pusieron y que nosotros dimos garantía que iban a poner. Baños portátiles, que no se metieran al parque, que no metieran autos, también que bajáramos la extensión del acto y que recogiéramos la basura. Eso quedó impecable. No entendemos la razón de la suspensión maliciosa de una concentración pacífica de los venezolanos”, acusó Maita.