Comisión investigadora por Caso Hermosilla: extienden citación a todos los ministros de la Corte Suprema y presidentes de Cortes de Apelaciones

El diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión investigadora por el Caso Audios o también llamado Caso Hermosilla, Daniel Manouchehri, señaló que extendieron la invitación todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones.

Esto, luego de que ayer también confirmó que se citó a la instancia a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado y el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Blanco.

En la Fiscalía ya conocen de la extensa agenda de contactos del teléfono de Hermosilla. El Ministerio Público ya vació sus conversaciones de WhatsApp, a raíz de la investigación que sigue en contra del penalista, en calidad de imputado, en el denominado Caso Audios.

Son más de 777 mil las páginas en las que se “vaciaron” las conversaciones que Hermosilla tenía guardadas en su celular, donde las mantenidas con el exdirector de la PDI, Sergio Muñoz, no superan el 0,02% del total.

En ese sentido, el diputado Manouchehri sostuvo que “los tentáculos de este verdadero ‘Tren de Vitacura’ han tocado al Poder Judicial. Esto es extremadamente grave, puesto pone en cuestión la independencia y objetividad del Poder Judicial. Acá está en juego la credibilidad de nuestras instituciones”.

“Es claro que enfrentamos redes poderosas y secretas, pero la gente espera de nosotros que hagamos lo correcto. Hay que investigar si existen causas judiciales representadas por Hermosilla y falladas por los jueces mencionados. Ya sabemos que existió influencia en los nombramientos, aún no sabemos si existió influencia o informaciones filtradas en los fallos”, agregó.

En ese sentido, hizo la invitación a todos los ministros de la Corte Suprema y a los presidentes de las Cortes de Apelaciones. Así también al ministro de Justicia, Luis Cordero, para “ver los alcances y medidas que se están tomando ante estos graves hechos”.

“También solicitaré que se invite al ex ministro de Justicia, Hernán Larraín, quien habría advertido en su momento de influencias complejas en el nombramiento de jueces durante el gobierno del expresidente Piñera”, concluyó.

FOTO: VICTOR HUENANTE / AGENCIAUNO

Chats de Hermosilla

Esto se da en el marco de que este sábado CIPER informó que, en los archivos donde están respaldadas cientos de conversaciones vía WhatsApp del abogado Luis Hermosilla, habrían conversaciones que relevan la influencia del abogado a la hora de nombrar ministros en las cortes del Poder Judicial.

Si bien la Fiscalía Oriente aún no termina de revisar el informe con la transcripción de los cientos de chats de Hermosilla, han aparecido conversaciones fechadas en 2021, por ejemplo, donde Hermosilla habría pujado la llegada de Jean Pierre Matus a la Corte Suprema, así como también la de Antonio Ulloa como ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

Y es que, tanto Matus como Ulloa, le reconocieron a CIPER sus conversaciones con Hermosilla en medio de sus postulaciones para las respectivas cortes.

Por su parte Matus le dijo que habló con Hermosilla respecto de su postulación, pero señaló que desconocía las gestiones realizadas por el abogado.

“Cuando mi nombre apareció en la quina de postulantes a la Corte Suprema, en algunos medios se publicó información y críticas infundadas contra mi postulación. En tales circunstancias, llamé a personas que conocía y a quienes se les pudiera pedir referencias sobre mi trayectoria como Profesor de Derecho Penal, abogado, abogado integrante de la Corte Suprema (nombrado por la Presidenta Bachelet) y autor de numerosas obras de mi especialidad, para ponerlas al tanto de la información objetiva que desmentía esas aseveraciones, entre ellas al señor Hermosilla. No le pedí gestiones a mi favor, y desconozco que las hubiese hecho. Solo lo puse al tanto de los antecedentes, dada su cercanía con el Presidente Piñera, quien tenía que proponer uno de los nombres de esa quina al Senado”, indicó Matus.

Respecto a Antonio Ulloa, son varios los chats de WhatsApp que también muestran las gestiones de Hermosilla para que este se transformara en ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago.

En ese sentido, el ministro Ulloa reconoció esos contactos: “A Luis lo conozco desde hace unos cuatro o cinco años, cuando yo era ministro en Copiapó, y en esa oportunidad postulé como ministro a Santiago, quedé en terna, y bueno, ahí un amigo me dijo ´tengo contacto con Luis Hermosilla y él te puede ayudar para que te nombre el Presidente Piñera’, o el ministro de Justicia, el señor Larraín, y bueno, ahí lo conocí. Pero me fue mal en esa terna, no me nombraron”.

Luego volvió en 2021, también con la ayuda de Luis Hermosilla, donde sí resultó: “Desde el primer intento de llegar a la corte en Santiago que tengo conversaciones con él, como tengo con muchas personas. De hecho, diariamente le mando un saludo en la mañana a través de un poema de algún autor. Tengo un grupo de gente al que yo le mando estos poemas todos los días, y entre ese grupo está el señor Hermosilla. También lo he conocido y lo he visto en reuniones sociales y de amigos. Hace tiempo que no lo veo, desde que pasó todo esto. El año 2021 me incluyeron en otra terna, y ahí me nombraron. Ya casi terminando el gobierno del Presidente Piñera. Y ahí también me ayudó Luis. Él hizo el intento de ayudarme y resultó, claro que sí”.