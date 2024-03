Caso Hermosilla: citan a exministros Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado a comisión investigadora

El diputado del Partido Socialista y presidente de la comisión investigadora por el Caso Audios o también llamado Caso Hermosilla, Daniel Manouchehri, confirmó que se citó a la instancia a los exministros del Interior Andrés Chadwick y Rodrigo Delgado.

El parlamentario por la Región de Coquimbo se refirió a la declaración que entregó Luis Hermosilla, en calidad de testigo, ante los fiscales Felipe Sepúlveda y Francisco Lanas, quienes indagan la filtración de antecedentes judiciales por parte del exdirector de la PDI Sergio Muñoz al reconocido abogado.

Y es que los fiscales le consultaron al abogado: “¿Recuerda el tenor de las conversaciones?”. A lo que Hermosilla respondió: “Tengo más de mil contactos en mi teléfono, no tengo un recuerdo específico, pero no he borrado conversaciones, por lo que todo debe constar en él”.

En la Fiscalía ya conocen de la extensa agenda de contactos del teléfono de Hermosilla. El Ministerio Público ya vació sus conversaciones de WhatsApp, a raíz de la investigación que sigue en contra del penalista, en calidad de imputado, en el denominado Caso Audios.

Son más de 777 mil las páginas en las que se “vaciaron” las conversaciones que Hermosilla tenía guardadas en su celular, donde las mantenidas con Muñoz, no superan el 0,02% del total.

En ese sentido, Daniel Manouchehri señaló que “solo estamos viendo la punta del iceberg de una verdadera asociación criminal, ‘el Tren de Vitacura’, de la cual pareciera que Hermosilla es parte de un engranaje”.

“Estamos utilizando todas las herramientas de la comisión investigadora y además hemos interpuesto una querella. Hemos citado al ex ministro (Andrés) Chadwick para que dé cuenta de qué hacía con la información que le entregaba Hermosilla, a quién se la entregaba él, a quién buscaba proteger”, agregó.

Asimismo, el parlamentario socialista indicó que “también hemos citado al ex ministro (Rodrigo) Delgado para que nos informe si existía algún tipo de acuerdo al momento de nombrar al ex director de la PDI. Por último, hemos invitado al presidente de la Corte Suprema para que nos relate si tienen indicios de que los tentáculos de esta red de corrupción pudieran haber penetrado en el poder judicial, tanto en el nombramiento de jueces como en los fallos judiciales”.

“Hermosilla podría además haber cometido delito funcionario, considerando que registraba millonarios contratos con el gobierno de Piñera. Este caso no puede quedar impune”, cerró Manouchehri.