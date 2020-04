Cómo operan los servicios del Estado en medio de la pandemia por Covid-19

A 55 días de que se registrara el primer caso de coronavirus en Chile, lentamente el país intenta normalizar las labores en miras a los próximos meses, aunque las agrupaciones que reúnen a los funcionarios públicos ven con preocupación que se aceleren los procesos.

Es el caso de los trabajadores del Instituto de Previsión Social (IPS), quienes se declararon en alerta el lunes, pues afirmaron que se están reabriendo oficinas, aunque muchos temen contagiarse. Eliseo Vargas, presidente de los trabajadores de IPS, señaló que “no estamos de acuerdo con la medida, porque aún no estamos en el peak de la enfermedad”. Añadió que se han dado situaciones de riesgo, como un guardia que tenía Covid-19, quien estuvo en contacto con los trabajadores en varias sedes.

Al respecto, el director del IPS, Patricio Coronado, afirmó que se ha implementado un plan gradual de retorno, con el fin de atender “a muchas personas que no tienen otra forma de obtener respuesta a sus trámites. Son usuarios vulnerables que necesitan apoyo del Estado”. Precisó que se reabrirán 29 sucursales esta semana, con lo que suma 80 oficinas operativas. Aclaró que hay 1.418 personas laborando vía remoto y otros 758 funcionarios presencialmente. En el IPS se tramita la solicitud de la pensión básica, de orfandad o invalidez y otros.

El presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, José Pérez, explicó que “existe la idea de que el Estado está paralizado, pero no es así. Muchos están trabajando, pero si no están las condiciones, no deben acudir y protegerse”.

Plan de retorno seguro

El director del Servicio Civil, Alejandro Weber, señaló que el “plan de retorno seguro” a labores presenciales en el sector público no incluye “a personas mayores, inmunodeprimidos, mujeres embarazadas y a la población de riesgo”. Agregó que en las últimas semanas los diversos organismos han enviado sus planes, donde las jefaturas detallan cuántos funcionarios regresarán y en qué plazos. Recordó que en las instalaciones debe haber resguardos, como distanciamiento, sanitización y elementos como mascarillas. Weber aclaró que en el sector público hay 60 mil personas laborando remotamente, de un total de 120 mil personas.

Julio César Peña, presidente de los funcionarios del Registro Civil, que tiene 3.337 trabajadores, indicó que un 65% concurre para inscripciones de nacimientos, defunciones y la entrega de la Clave Única. El presidente de la Asociación de Fiscales, Claudio Uribe, señaló que hay 750 persecutores, de los cuales un 70% implementó teletrabajo. “Las declaraciones se toman por la vía remota y las audiencias también se hacen de manera virtual”, relató.

La presidenta de los funcionarios del Sename, Alicia del Basto, dijo que se hacen “turnos para acudir a los centros. Creemos que este sistema debería seguir porque el personal es susceptible a contagiarse”. Con todo, indicó que hay una decena de trabajadores infectados.