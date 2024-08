Concejal Felipe Cruz queda en libertad tras ser acusado de agredir a secretaria general de RN Andrea Balladares

Esta tarde, el concejal por Recoleta Felipe Cruz (ex RN), quedó en libertad luego de ser denunciado por una supuesta agresión en contra de la secretaria general de RN, Andrea Balladares, ayer en la sede del partido.

Desde Renovación Nacional (RN) denunciaron ayer que Cruz llegó hasta las inmediaciones del partido para dialogar con el presidente de la colectividad, el senador Rodrigo Galilea o su secretaria general, Balladares, por la supuesta falta de apoyo en su carrera como candidato a alcalde por Recoleta. En ese momento, Balladares apareció frente a él, generándose la agresión, según denuncian desde el partido.

Durante esta jornada en el 4to. Juzgado de Garantía de Santiago, Cruz fue formalizado por lesiones menos graves. Pese a que se solicitaron medidas cautelares por parte de Fiscalía, entre ellas la prohibición de acercarse a la víctima y a la sede del partido, estas fueron rechazadas por considerarse que la acción cometida por el edil solo constituye una falta y no un delito, decisión adoptada por la magistrada Elizabeth Melero, decretando la libertad del concejal.

Al salir de la audiencia, Cruz aseguró que “lo importante es que siempre se diga la verdad, nunca la empujé, nunca hubo un acto de ese tipo. Empujé una puerta y de eso me arrepiento totalmente”.

“Esto no reviste delito, de hecho, no se me decretó ninguna cautelar y yo espero que podamos resolver de la mejor manera posible”, aseguró Cruz.

Su abogado defensor, Felipe Gálvez, señaló que “acá se hizo una formalización y se hizo una denuncia sobre un tipo de lesiones que fueron calificadas como lesiones menos graves, siendo que hay un dato de una atención de urgencia, que es el mismo que conoce el Ministerio Público, dice que la denunciante, la persona que fue atendida, no registra ninguna lesión visible”.

Desde Chile Vamos han solicitado al Partido de la Gente que retire el respaldo a Cruz para competir por convertirse en alcalde de Recoleta, lo que aún no se resuelve por parte de esa colectividad y que será comunicado en los próximos días, mientras evalúan lo ocurrido.