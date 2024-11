Condenan a dueño y a gerente del Parque Safari de Rancagua por muerte de joven atacada por un tigre en 2021

El Juzgado de Garantía de Rancagua condenó este sábado -con costas- a dos de los tres imputados por la muerte de Catalina Torres Ibarra (21), quien falleció en agosto de 2021 en el zoológico Parque Safari de la capital regional de O’Higgins.

La joven falleció tras ser atacada por un tigre en momentos en que realizaba labores de aseo y mantención en una jaula.

La magistrada Paz Reyes Moreno condenó a Iván Sánchez

Lobos y Pablo Sánchez Reyes, dueño y gerente de operaciones del citado zoológico, como autores de cuasidelito de homicidio a 540 días de reclusión menor en su grado mínimo, con el beneficio de la remisión condicional, más la accesoria legal de suspensión de cargos y oficios públicos durante el tiempo de las condenas.

Por otra parte, la tercera acusada Valeria Olmos fue absuelta de los cargos que la señalaban como coautora del delito. Según el tribunal, no puede atribuirse a Olmos “más allá de toda duda razonable, imprudencia o negligencia causal en la muerte de la víctima” y que “su rol es marginal respecto del resultado y forzoso es absolverla de la acusación formulada en su contra”.

“La muerte de la víctima Catalina Fernanda Torres Ibarra es el resultado de omisiones e infracciones cometidas por Pablo Sánchez Reyes, gerente de operaciones del Parque, que solicitó a la víctima efectuar labores que requerían capacitación que no instruyó ni efectuó, no estableció protocolos para las funciones de limpieza y mantención que debía realizar el personal de apoyo, no informó a la víctima ni a los jóvenes encargados de la limpieza sobre la existencia de un tigre suelto en su sector de felinos. Producido el ataque, no estableció un protocolo efectivo de emergencia y de reacción ante el ataque del animal feroz”, estableció el fallo.

Vista aérea del Parque Safari Rancagua. Foto: Andrés Pérez.

El tribunal también dio por acredito que el fallecimiento de Catalina Torres fue también “el resultado de omisiones e infracciones cometidas por don Iván Sánchez Lobos, propietario y representante del Parque Safari y tirador único designado en ese contexto porque no estableció protocolos de actuación de emergencia efectivos ni aplicó el protocolo de alerta roja, esto es, en su calidad de tirador único designado informado inmediatamente del ataque del animal feroz, no utilizó su arma para la eliminación del animal y salvar la vida a la víctima”.

“Estoy conforme, ha sido una lucha larga, de tres años y tres meses. Siempre tuve la fe y la convicción de que mi hija no fue responsable. Ella no hizo la acción temeraria, a ella la mandaron a hacer una labor que no le correspondía y se demostró. Siento que se hizo justicia”, expresó Sara Ibarra, madre de la víctima, a la prensa una vez que terminó la audiencia.

Asimismo, Jaime Gatica, el abogado de la familia de la víctima, calificó el fallo como “emblemático” y explicó que este “va a originar que el caso de Catalina no se olvide nunca más, es un precedente, porque hay muy pocos fallos en temas de accidentes laborales, en que se condena a los máximos ejecutivos de la empresa”.