Consejo transversal entrega a Ávila informe con 18 propuestas para enriquecer sistema educativo tras cierre de colegios por la pandemia

A comienzos de este año, el gobierno convocó a un grupo transversal de personas para generar propuestas que enriquezcan el sistema educativo luego del extendido cierre de los establecimientos por la pandemia. Dicho grupo está integrado por 23 convocados, donde hay exministros, parlamentarios, rectores, entre otros.

Así las cosas, seis meses después de que se diera puntapié inicial al Consejo para la Reactivación Educativa, estos entregaron un informe con 18 propuestas al Ministerio de Educación, en una ceremonia realizada en la Biblioteca Nacional.

Las propuestas giran en torno a tres ejes: Convivencia y salud mental, Fortalecimiento de los aprendizajes y Asistencia y revinculación.

Por ejemplo, en el ámbito de la salud mental, se proponen articulaciones con el Ministerio de Salud para contar con una atención especializada; con la Subsecretaría de la Niñez, para la garantía de derechos de niñas, niños y adolescentes; y con la Superintendencia de Seguridad Social para abordar la salud laboral docente y de equipos educativos.

En otro punto, se sugiere fortalecer las competencias de los equipos pedagógicos y psicosociales para la elaboración de protocolos y la implementación de planes pedagógico-curriculares pertinentes a las necesidades de estudiantes con rezago educativo y con necesidades educativas especiales.

También destacan implementar campañas comunicacionales para la promoción de la lectura y escritura, abrir las escuelas para el encuentro de las comunidades educativas y apoyar la priorización curricular.

Respecto a la asistencia y a la reinserción escolar, se propone aumentar recursos para fortalecer y diversificar la oferta educativa para el reingreso de estudiantes excluidos. En este ítem, también se propone una campaña comunicacional para “sensibilizar a la comunidad educativa” respecto a la importancia de al asistencia a los colegios. Otro punto es la creación de equipos territoriales de asistencia y revinculación que incluya al Mineduc, sostenedores y también a estudiantes de pedagogía.

El ministro de Educación, Marco Antonio Ávila, agradeció las propuestas y valoró la participación de los exministros Adriana Delpiano e Ignacio Briones, “que de alguna manera representan a dos gobiernos de signo distinto”.

“Sabemos que este mensaje que le llega al país de unidad, de diálogo, de conversación es muy importante porque de alguna manera todo el mundo recoge que desde el sector educativo es posible hacer alianzas, es posible poder conversar, es posible encontrar soluciones de los grandes problemas que no son de Chile, son mundiales”, argumentó.

Briones, quien fuera ministro de Hacienda en el segundo gobierno de Sebastián Piñera, señaló que “esta tarea es clave y no puede ser vista en la pelea izquierda y derecha. Es una tontera, acá está en juego el futuro de miles de niños y niñas, que vieron un daño gigantesco con el cierre de las escuelas. Chile fue uno de los países que más cerró. Eso ya fue, tenemos que hacernos responsables y mirar para adelante. No hay derecho para que nos hagamos los lesos. Esos niños, si no nos hacemos cargo hoy día, con justa razón nos van a decir, ‘ustedes cerraron los colegios y después no hicieron nada’”.

Por su parte, Delpiano, quien fuera ministra de Educación en el segundo gobierno de Michelle Bachelet, manifestó: “Aquí (en el consejo) hay exministros, alcaldes, alcaldesas, sostenedores privados, sostenedores públicos, personas especializadas, organismos internacionales, etc.. Y yo quisiera que tengamos esta mirada de esperanza, de que este problema lo vamos a resolver”.

Delpiano señaló que, de acuerdo al ministro Ávila, el consejo será convocado trimestralmente para ver el avance de las medidas.