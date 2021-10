Constituyente Tomás Laibe informó que dio positivo de Covid-19

El constituyente por Aysén Tomás Laibe informó este sábado que dio positivo a Covid-19.

En su cuenta de Twitter, el constituyente electo por el distrito 27 señaló: “Hace un rato me informaron que soy positivo por covid 19. Ayer amanecí con síntomas, por lo que no asistí de forma presencial al ex Congreso”.

En ese sentido, el cientista político de 30 años agregó que presentaba síntomas de un resfrío: “Estoy bien, como un resfrío normal. Por favor cuídense. Y los que no se han vacunado, háganlo. La pandemia no ha terminado. Cuidémonos”.

El 24 de septiembre se registraron dos casos de coronavirus al interior de la Convención por lo que la sesión plenaria fue suspendida. En ese entonces el convencional César Valenzuela y un asesor fueron los contagiados.