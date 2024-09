Contraloría detecta más de 4 mil pacientes del hospital de Iquique que no fueron ingresados al registro nacional de lista de espera

Un nuevo recinto se sumó a las rigurosas fiscalizaciones de Contraloría, entidad que ha identificado múltiples irregularidades en las listas de espera de diferentes centros hospitalarios. Esta vez, estuvo bajo la lupa el Hospital Regional de Iquique.

Tras un informe de oficio solicitado por el senador Juan Luis Castro (PS), el ente fiscalizados detectó que 4.865 pacientes que se encontraban en el sistema informático local de listas de espera no fueron ingresados al registro nacional bajo la administración del Ministerio de Salud, denominado Sistema de Gestión de Tiempos de Espera (SIGTE).

A la inversa ocurrió con 969 registros que se encontraban en la lista de espera del SIGTE, pero no lo estaban en el sistema local del hospital.

“Se verificaron deficiencias en la documentación de respaldo, entre otras, de las causales de egreso de renuncia o rechazo voluntario; 8 inasistencia; y, 9 fallecimiento, detectándose fallas en los registros. Por lo tanto, deberá implementar un mecanismo de control que asegure que la documentación que acredite las causales de egreso sean aquellas requeridas en cada caso en la norma técnica”, se lee en el escrito.

Al respecto, el senador Castro manifestó: “Aquí hay más de 5.800 personas afectadas por esta duplicidad y antagonismo que no se había pesquisado. En segundo lugar, claro, que no había información, no había fiscalización y se obliga a ese hospital a un proceso disciplinario”.

Sobre este y los demás casos de irregularidades, Castro remarcó: “Nadie se hace cargo del drama que hoy día tienen las personas en lista de espera, porque no hemos visto a ningún director de hospital dando paso a un lado, renunciando, cuando en sus propias narices estaban ocurriendo estos hechos. Llevamos siete hospitales regionales ya reportados por Contraloría y no se oye padre. Lo consideramos de la máxima gravedad a estas alturas cuando ninguna autoridad se responsabiliza por los hechos acaecidos”.