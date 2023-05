Coordinador de la reforma a las policías descarta que el gobierno tenga complejos con la seguridad: “He visto unanimidad respecto a que necesitamos mejores policías”

El encargado de la Unidad Consultiva para la Reforma las Policías (Carabineros y Policía de Investigaciones) José Roa, se refirió este domingo a las labores que lleva adelante para darle curso a las modificaciones que pretende el gobierno en cuanto a las instituciones policiales y aseguró que “no ha visto complejos” en las autoridades con el tema de la seguridad, que genera críticas contra el oficialismo.

En entrevista con Influyentes de CNN Chile, el exdirector del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), abordó las distintas tareas que se están desarrollando en la instancia en la que fue designado en marzo pasado, para darle viabilidad en los cambios que se requieren en las instituciones policiales.

Consultado respecto a cómo ve el tratamiento de las actuales autoridades en materia de seguridad y si ve complejos o traumas con la “mano dura”, afirmó que “eso no lo he visto, lo que he visto es unanimidad respecto a que necesitamos mejores policías que protejan mejor a la ciudadanía y que se hagan cargo de los desafíos de la nueva criminalidad, para eso se requiere estructuras. Esto es como los carriles de un tren, para que podamos avanzar en materia de formación de los policías para los nuevos desafíos, en materia de ejercicio de la función policial, se requiere una estructura de trabajo, actualizar nuestras instituciones”.

En ese sentido, Roa profundizó en que “tenemos desafíos de interagencialidad entre ambas policías, tenemos desafíos en materia de gobernanza compartida, desafíos en control civil y bueno, ahí están los proyectos de ley. Por ejemplo, los de especialización preferente de la función policial o el Ministerio de Seguridad, que esperamos que nos pueda otorgar esta estructura que nos permita enfrentar los desafíos que tenemos hoy”.

Respecto a las tareas que desempeña dentro de la coordinación y a las acusaciones de falta de sesiones o de escuchar a las instituciones, Roa descartó tales cuestionamientos y aseguró que la implementación de un equipo especializado ha ayudado al avance de la misma.

“Esto no fue solo conclusión del gobierno, estas fueron recomendaciones de las comisiones asesoras presidenciales, de la comisión del Senado, de organismo como el BID, de tal manera que la implementación de la reforma fue generar este equipo que lo que busca es institucionalizar la reforma a las policías como un proceso permanente, de manera que no sea una política de gobierno, sino que más bien sea una política de Estado. Las tareas de largo plazo, a veces los gobiernos no tienen incentivos porque unos cosechan, pero otros siembran”, planteó respecto a los plazos que se estiman para sacar adelante la modificación a los cuerpos policiales.

Además aseveró que esto podría demorar hasta tres administraciones: “Las reformas que se han desarrollado en otros países han demorado del orden de los 12 años, eso es tres administraciones”.

En la misma línea, descartó que desde el Ejecutivo haya problemas con el tema de la seguridad en su actuar. “Al gobierno júzguenlo por sus actos de gobierno y el gobierno ha ido avanzando en paso serio y permanente no solo en la reforma a las policías, sino que también en materia de seguridad. Y ese trabajo ha dado resultados, pero evidentemente queda mucho por delante”.

“En el caso de las reformas a las policías, es que se requería un equipo especialmente concentrado solo en la reforma a las policías. Por lo tanto, el primer año donde las autoridades del ministerio y sus subsecretarios llevaron adelante el primer esfuerzo a la reforma policial, su conclusión es que había que contratar a un equipo especial para la coordinación de la reforma y eso partió en marzo”, añadió Roa respecto a los esfuerzos del Ejecutivo por sacar adelante una de sus promesas de campaña.

Aporte del gobierno anterior

José Roa, además, fue consultado sobre qué materias ha rescatado para su trabajo proveniente de la administración anterior del expresidente Sebastián Piñera, donde el abogado aseguró que “todo” ha sido un insumo para continuar con la transformación.

“Yo diría primero, todo. Los logros que se realizaron, por ejemplo, el proyecto de modernización de las policías, muy importante; segundo la hoja de ruta que se ha continuado y tercero, las recomendaciones que realizaron dos comisiones, tanto en el gobierno como en el Senado, ese global de conocimiento se ha tomado, porque la reforma no partió ahora ni en este gobierno, de tal manera de poder estructurar una segunda hoja de ruta, que en este caso incorpore no solo a Carabineros, sino que también a la PDI”, aseguró Roa.

Asimismo, respecto al contexto en que se determinó realizar la modificación a las policías (con casos de corrupción interna, las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social o la actual crisis de seguridad), estimó que “crear una reforma a las policías tiene por foco el ejercicio de la función policial, que las policías hagan bien su trabajo y no hay eficacia policial sin probidad, ni respeto a los derechos humanos, por lo tanto, estos tres momentos que efectivamente fueron sucediendo, permitieron avanzar en temas de probidad interno, luego en temas de protocolo en materias de control de orden público, para hoy concentrarnos en la eficacia de la función policial, es decir, que hagan bien su trabajo. Esto acompañado por cierto de desarrollo y carrera, y formación y el control civil”.

“Y la eficacia de la función policial mira no solamente que hagan bien su trabajo, sino que, en primer lugar, aquellas funciones que no son policiales, que pudieran ser tomadas por otros actores o personal propio de carabineros, pero que, en fácil, no portan pistola, personal civil. Segundo la coproducción de seguridad, quiénes otros pueden colaborar en ciertas tareas de seguridad, por ejemplo, los funcionarios municipales o seguridad privada. Tercero, la especialización preferente, es decir, cómo se distribuye el trabajo entre PDI y Carabineros (...) y cuarto, el foco sobre la eficiencia, la efectividad de la función policial, en este caso, buenos protocolos, buena protección, facultares, herramientas, armamento, protección personal y por cierto, siempre respeto a los derechos de las personas”, añadió el coordinador de la reforma.

Críticas a la instancia

Durante la conversación, Roa también desestimó las críticas que se han hecho a la instancia de coordinación que él dirige, afirmando que no se ha dejado de trabajar en conjunto con las policías, pero en la unidad que corresponde.

“Eso no es efectivo (que no se trabaje con Carabineros ni la PDI). La reforma es con las policías para la ciudadanía. Existe una Unidad coordinadora de la reforma que representa a la sociedad civil, Carabineros ni la PDI forman parte de la sociedad civil”, explicó el abogado.

Roa agregó a su explicación que “existe un Consejo para la reforma que está conformado por el Estado, donde están presentes ambas policías, junto con el Poder Judicial, el Ministerio Público, entre otras autoridades. Ambas policías dependen del Ministerio del Interior, por lo tanto, existe un trabajo continúo tanto con Carabineros y la PDI, en diálogo profesional, franco y transparente respecto a la reforma a las policías. Los espacios de participación existen al interior del Ministerio del Interior. Mi agenda está plagada de reuniones con ambas policías para discutir todos y cada uno de los aspectos de las reformas a las policías”.