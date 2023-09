Copago Cero: Presidente Boric destaca que un millón de personas han sido beneficiadas a un año de su implementación

A un año de la implementación de Copago Cero, iniciativa anunciada por el Presidente Gabriel Boric que otorgó gratuidad a los beneficiarios de Fonasa de los tramos C y D, un millón de personas han sido beneficiadas con esta medida.

Esta jornada, el Mandatario celebró los logros de esta iniciativa, indicando que cuando se les ocurrió avanzar en esta línea, “nos dijeron que no era posible. No recuerdo cuáles eran los apelativos, pero que era inconstitucional o que era ilegal, que había que pasar por no sé dónde”.

“Nosotros dijimos: no, esto sí podemos hacerlo, apretemos el cinturón por otra parte. Y como tenemos la convicción de que la salud tiene que ser un derecho y un derecho en el cual todos nos reconozcamos como iguales, la salud tiene que ser gratuita”, sostuvo el Mandatario.

Junto con esto, el Presidente destacó las otras medidas que han ido en beneficio de las personas, como el aumento del salario mínimo, y la iniciativa Dale QR para el transporte público.

“Con voluntad política se puede avanzar y se puede cambiar materialmente para bien la vida de nuestros compatriotas. Yo les quiero transmitir ese optimismo de que tal como hemos logrado esto en salario mínimo, con la ley TEA, con la rebaja de la jornada laboral a 40 horas, o con el Royalty Minero (...) todavía hay un montón de otras iniciativas en las que podemos avanzar en esa dirección”, detalló.

En esta línea, sostuvo que en Chile tenemos “condiciones materiales inigualables para dar un salto hacia adelante en mejorar la calidad de vida de nuestro pueblo (...) pero para lograr eso el problema que tenemos en Chile no es que nos falte riqueza, no es que nos falte conocimiento, no es que nos falte diversidad, naturaleza, es que nos falta capacidad de ponernos de acuerdo políticamente”.

Si nos ponemos de acuerdo, sostuvo el Mandatario, todos los chilenos y chilenas “vamos a poder ser un poquito más felices, vamos a poder tener condiciones de vida un poco más dignas”.

“Que la salud pública sea totalmente gratuita hoy día es un motivo para sentirse orgullosos. Ahora tenemos que mejorar las listas de espera y estamos trabajando firme en eso. Y parte importante del presupuesto en salud se va a dedicar justamente a aquello”, añadió.

Copago Cero: 55% de los beneficiarios corresponden a mujeres

En cifras, hasta julio de 2023, 989.001 personas han sido beneficiadas con Copago Cero, y en los primeros siete meses de este 2023 se incorporaron 409.856 usuarios, lo cual superó lo registrado en todo el 2022 (379.770 personas).

Desde septiembre 2022 a julio 2023, el 55% de los beneficiarios corresponden a mujeres, y un 55% de los beneficiarios son usuarios Fonasa tramo D.

En cuanto al ahorro, desde el gobierno indicaron que gracias a esta iniciativa, entre septiembre del 2022 y agosto del 2023, un millón de personas han podido ahorrar más de 100 mil millones de pesos, es decir, Copago Cero a permitido un ahorro promedio de casi 100 mil pesos por persona.

Se proyecta que para el pasado mes de agosto el ahorro de dinero para las personas haya alcanzado más de $106 mil millones, con un copago promedio ahorrado de $105.583, de acuerdo a lo indicado por Fonasa y DEIS (Minsal).

Por otra parte, sobre la regiones con mayor número de beneficiarios, destacan la Región Metropolitana (324.091 personas), la Región de Valparaíso (103.546 personas), y la del Biobío (100.427 personas).