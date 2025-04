Cordero advierte que Superclásico del domingo depende de informe de seguridad: “Si es negativa, el partido no se va a realizar”

Esta jornada, el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, se refirió tras finalizar un consejo de gabinete a los hechos ocurridos durante la última jornada, luego de que una joven de 18 y un menor de 12 años murieran aplastados en las inmediaciones del Estadio Monumental la tarde de ayer jueves, una hora y media antes de un partido por Copa Libertadores entre Colo Colo y Fortaleza de Brasil.

Sobre el caso, la Fiscalía Metropolitana Oriente está realizando diligencias para aclarar lo ocurrido. El persecutor de Flagrancia Francisco Morales informó que el carabinero que conducía el vehículo policial involucrado en los hechos tiene la calidad de imputado en la indagatoria.

Consultado Cordero sobre si tras estos hechos están las condiciones para que se pueda realizar el Superclásico que está programado para este domingo, considerando además que han habido nuevos desmanes en la zona, el secretario de Estado afirmó que esto se mantiene autorizado, sin embargo detalló que depende del informe que solicitaron a Carabineros.

“El partido del día domingo se encuentra autorizado, la única manera en que ese partido no se ejecute, y que el Ejecutivo va a cumplir estrictamente, es si tenemos una nueva evaluación de seguridad que se le ha requerido el día de hoy”, explicó.

En este sentido, Cordero señaló que esta mañana se le requerió a Carabineros “una nueva evaluación de seguridad para el partido el día domingo”.

“Si la evaluación de seguridad es negativa, el partido no se va a realizar. El Ejecutivo está a la espera de ese informe que Carabineros entregará durante el transcurso del día, probablemente a finales de esta tarde o a primera hora de la mañana”, indicó.

Cordero tras críticas de fiscal Valencia:“Debemos evitar transformarnos en comentaristas”

Junto con esto, el ministro también fue consultado por los dichos del fiscal nacional, Ángel Valencia, quien apuntó a que la responsabilidad de los hechos de violencia fue por una falla en la planificación del sistema de ingreso al Estadio Nacional, añadiendo que “nadie habría podido afirmar o habría sido ingenuo pensar que no iba a haber problemas al ingreso en el partido de ayer”.

Sobre esto, Cordero fue tajante en señalar que era muy pronto para realizar ese tipo de afirmaciones solo con información de la prensa.

“Con todo el respeto que me merece el fiscal nacional, con quien no he hablado estos días, no sé si él conoce el plan de intervención. Me parece algo apresurado emitir opinión sobre las medidas que se habían adoptado sobre la base simplemente de la información de prensa”, sostuvo.

Y continuó: “Me parece más preocupante si lo hace una autoridad que inviste en una responsabilidad de una institución que está a cargo de la investigación en este caso. Y yo creo que las autoridades públicas debemos evitar transformarnos en comentaristas de la realidad y abocarnos a las responsabilidades que a cada uno nos corresponden”.

“Y esto me parece bien relevante en el contexto de que fallecieron dos personas, en un contexto de una alteración a la ley de responsabilidades de hechos que ocurren al interior del estadio con vandalismo”, indicó.