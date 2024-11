Cordero afirma que a fin de mes tomará decisiones sobre colaboradores de Monsalve que siguen en el gobierno

El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, informó que a fin de mes tomará decisiones respecto a la continuidad de los colaboradores de Manuel Monsalve que siguen cumpliendo funciones en el gobierno y cuya relación contractual debe ser evaluada para su renovación.

Esa sería la situación de la periodista Ilse Sepúlveda, que según el círculo de la funcionaria que acusó de violación a Monsalve, habría amedrentado a la trabajadora para evitar que concretara su denuncia.

Esto, mientras se sigue desarrollando el sumario administrativo que se inició por resolución de la Subsecretaría del Interior y que Cordero pidió a la Contraloría “por razones de imparcialidad”.

La autoridad se refirió al tema al mediodía de este lunes, en dependencias de Conaf, en calle Bulnes, al entregar detalles de la activación de un sistema de Botón Rojo en 109 comunas del país, ante la mayor probabilidad de ocurrencia de incendios forestales.

El ministro (s) del Interior, Luis Cordero, en actividad sobre el "Botón Rojo" de Agricultura por incendios.

“La Contraloría comunicó la instrucción de ese sumario y la acumulación del sumario también que había instruido la Subsecretaría del Interior. Me perdonarán, pero hay ciertas reglas legales que obligan a mantener reservas sobre la información que se está llevando a cabo, entre otras cosas, porque el sumario está siendo instruido. Por lo tanto, las personas que han ido a declarar son parte de esa investigación y forman parte de la reserva que tiene la Contraloría que llevará a cabo. Otra cosa distinta son las evaluaciones de los equipos que se suelen realizar en el mes de noviembre del año, por la manera en que opera la renovación de contratos y eso es un asunto en el cual yo en particular me encuentro haciendo la evaluación para tomar decisiones a finales de este mes”, expuso.

Defensa de Boric

Por otro lado, se refirió a la renuncia de Monsalve, solicitada por el Presidente Gabriel Boric el jueves 17 de octubre cuando la denuncia se había hecho pública.

“A mí no me corresponde como autoridad de confianza del Presidente de la República evaluar las decisiones del Presidente. Solo me corresponde decir, en primer lugar, que el Presidente de la República ha sido muy claro desde el inicio, sobre la forma en que se tomó conocimiento de este asunto, de la manera en cómo le transmitió rápidamente a Manuel Monsalve que su cargo estaba siendo objeto de evaluación y cómo él, el día jueves, adoptó la decisión de solicitarle la renuncia. La forma en que se transparentó esa información ha sido desde el inicio, con indiferencia de la declaración que se hizo pública del presidente estos días ante el fiscal Xavier Armendáriz. Y por lo tanto, en lo que hay en esa declaración, con lo que ha dicho el Presidente previamente, existe plena consistencia temporal y de la forma en que fueron evaluados los hechos por parte de él”, sostuvo.

Advertencia por querella contra Tohá: “Con el Código Penal no se hace política”

La autoridad también hizo una advertencia ante los cuestionamientos de la oposición por el proceder de La Moneda ante los hechos denunciados y la querella presentada en contra de la ministra Carolina Tohá.

“Los sistemas de control político son herramientas legítimas por parte de la Cámara de Diputados, de los diputados y las diputadas en particular, comisiones investigadoras, requerimientos de oficio, todas esas herramientas, me parece que son completamente legítimas y el Ejecutivo nunca las ha cuestionado. Lo que sí vuelvo a reiterar es otra cosa, una cuestión muy distinta es ocupar el Código penal con fines políticos. El Código penal responde a otras lógicas. Cuando el Código Penal comienza a ser utilizado como herramienta política es un punto de no retorno y yo creo que hay un cierto llamado a la responsabilidad de quienes pretenden ocupar las estrategias penales como una manera de derribar contradictores políticos. Eso es un punto de no retorno y yo creo que es conveniente en Chile que todos los actores políticos tengan claro que con el Código Penal no se hace política”, enfatizó.