Cordero descarta politización en caso Hermosilla y reprocha acusaciones de la defensa: “Es una interpelación pública improcedente”

El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la mañana de este jueves el cruce de palabras -a través de la prensa- que protagonizó ayer con Juan Pablo Hermosilla, hermano y abogado de Luis Hermosilla, este último quedó en prisión preventiva en el marco del caso Audio.

La defensa del mítico abogado, procesado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos, criticó las declaraciones del Presidente Gabriel Boric, quien en medio de una actividad, celebró la medida otorgada por el tribunal. “Acaban de enviar a la cárcel, en prisión preventiva, a un señor que se creía todopoderoso, al señor (Luis) Hermosilla (…). No puede haber ciudadanos de primera y segunda clase, y la justicia y la ley tiene que ser igual para todos. Por eso, qué bueno que los que se creían poderosos vayan también a la cárcel”, dijo el jefe de Estado.

Juan Pablo Hermosilla acusó al gobierno de “interferir” y “tratar de sacar ganancia” en el caso de su defendido. “La Constitución es clarísima: no puede interferir”. Así, manifestó que “es absolutamente inapropiado lo que él (Boric) hizo, creo que es inconstitucional y además la situación que se está dando es de matonaje”.

Bajo ese escenario, al ser consultado sobre si se ha politizado el caso, Cordero señaló: ”Por parte del gobierno no”.

“De hecho, el gobierno ha sido bien respetuoso de cada una de las etapas procesales de este caso. Cada vez que se ha pronunciado sobre este punto el gobierno o algún ministro o ministra está referido a la importancia global de este caso. Las declaraciones mías, por ejemplo, en relación a este caso siempre han estado vinculadas al impacto que tiene la profesión legal”, sostuvo en conversación con radio Duna.

Ayer miércoles, la defensa de Hermosilla presentó un recurso de amparo donde se pidió el traslado del abogado al recinto penitenciario Capitán Yáber, solicitud que fue concedida durante la jornada. Tras ello, el ministro Cordero comentó que “es impropio que se comunique o trate de comunicarse con personal del Ministerio de Justicia para que se pueda obtener un traslado, respecto del cual el único organismo competente es Gendarmería y el juez de garantía”.

En ese contexto, en un punto de prensa efectuado la tarde de ayer miércoles, el abogado de Hermosilla acusó al ministro de realizar comentarios sarcásticos contra su forma de llevar el caso, junto con ello, cuestionó la trayectoria del secretario de Estado, a quien, además, acusó de defender a empresas acusadas de monopolio.

En ese escenario, en el mismo espacio radial, el secretario de Estado se refirió a las acusaciones de Hermosilla sobre su carrera profesional.

“Yo no entiendo esa parte de sus declaraciones. Tampoco me voy a referir a ello”, indicó. No obstante, agregó que le “parece que es una interpelación pública improcedente”.

“Si uno quiere respetar los poderes del Estado también tiene que tener en consideración eso. Pero yo entiendo la posición de los abogados defensores en general. No me voy a pronunciar sobre ese punto, cuando forma parte también de las posiciones y las argumentaciones públicas de la defensa”, sostuvo.

Además, aseguró que no ha “emitido opiniones sobre su trabajo profesional”, afirmando que “no hubo comentario sarcástico, si lo tomó así lo lamento mucho”.