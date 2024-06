Corte de Apelaciones de Santiago ratifica prisión preventiva para Daniel Jadue

A las 9.40, la Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago comenzó a revisar el recurso presentado por la defensa del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue. La acción judicial buscaba cambiar la medida cautelar del jefe comunal, quien se encuentra en prisión preventiva en el Anexo Capitán Yáber desde el 3 de junio en el marco de la investigación de la Fiscalía Centro Norte por delitos de corrupción.

Los alegatos y réplicas de los intervinientes -la fiscal Giovanna Herrera, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda; y los querellantes en la causa, se extendieron por casi siete horas. Tras ello, los jueces Jessica González, Tomás Gray y Lilian Leyton comenzaron a analizar su resolución.

La ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Jessica González, leyó la resolución, donde respecto a Jadue señaló que debido al número y el tenor de los delitos, la medida cautelar de prisión preventiva se mantiene para el militante del Partido Comunista.

“(...) se tiene presente que la precisión de los hechos de la formalización, los antecedentes hasta ahora reunidos en la carpeta investigativa, el contexto aportado por el Ministerio Público en esta audiencia, los elementos de juicio descritos por los intervinientes y citados en la resolución de alzada, son suficientes para desvirtuar las alegaciones el recurrente, en orden de que Jadue desconocía las acciones delictivas imputadas. En primer lugar, porque existen indicios suficientes de concierto entre los diversos participes del actuar delictual y en segundo término porque igual los antecedentes llevan a presumir fundadamente que intervino desde su posición predominante, tanto como alcalde de la Municipalidad de Recoleta como de la presidente de la Achifarp, en el abuso de la estructura organizacional para fines ilícitos, como en el mal uso de los recursos fiscales”, se leyó de la resolución.

“En cuanto a los delitos de estafa y cohecho, no es efectivo que solo exista la versión de dos testigos, cuya integridad cuestiona la defensa. Desde que existen más elementos de juicio, como son los informes periciales, fotografías y los dichos de otros recurrentes que corroboran los presupuestos materiales de tales ilícitos”, señaló resolución de la Corte de Apelaciones.

Asimismo, se agregó que “este tribunal no puede dejar de advertir que la conducta del imputado Jadue Jadue reviste aún un mayor reproche si se considera su función actual de autoridad máxima de la Municipalidad de Recoleta y en cuya virtud ejecutó los hechos punibles que ahora son objeto de persecución penal, especialmente, si siempre tuvo poder de decisión tanto en la Achifarp como en la identidad edilicia”, se remarcó.

Una vez terminada la audiencia, los intervinientes entregaron sus reacciones. El primero de ellos fue el abogado querellante del Consejo de Defensa del Estado, Daniel Martorell, quien señaló que “se volvió a hacer una revisión exhaustiva de todos los antecedentes y por unanimidad, la Corte de Apelaciones confirmó la resolución del juez, por tanto, existen cuatro jueces que han determinado la procedencia de la prisión preventiva”.

“La resolución es contundente y bien fundada, en que la Corte se tomó todo el tiempo respectivo de escuchar todas las alegaciones de los intervinientes y concluyó de la manera que lo hace, con un fallo categórico y muy fundado”, añadió Martorell.

En tanto, el fiscal Marcelo Cabrera, afirmó sentirse “tranquilo” con el fallo de la Corte de Apelaciones y afirmó que “seguimos continuando con la investigación (...) la verdad es que esto ratifica lo que se falló en primera instancia, del punto de vista de que los antecedentes dan cuenta de la comisión de los delitos y de la participación de los imputados Jadue y Muñoz en estos hechos y en ese sentido la Corte viene corroborar lo que se había resuelto en primera instancia”.

Petición de la defensa

En la acción judicial, el abogado de Jadue, Ramón Sepúlveda, señalaba que la resolución de la jueza Paulina Moya carecía de las exigencias que la norma establece y acusaba “ceguera” de la fiscalía.

La Cuarta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago revisó el recurso de la defensa de Daniel Jadue. Foto: Javier Salvo / Aton Chile.

Previo a la audiencia, el abogado Mario Vargas, quien presenta a Best Quality, empresa que se querelló contra Jadue por estafa, señaló se mostraba optimista ante sus requerimientos: “Creemos que tenemos los antecedentes suficientes para mantener la prisión preventiva. Ya hemos hablado de la resolución de la jueza, que es una resolución contundente. Me parece que no van a existir elementos porque en la carpeta de investigación no hay elementos para desvirtuar las imputaciones que se hicieron que son graves y de una cantidad de delitos importantes”.

Por su parte, otro abogado querellante, Christian Espejo, criticaba uno de los argumentos con los que la defensa de Jadue buscaba cambiar la medida cautelar: el estado de salud de la madre. “Ese argumento de la madre, imagínese lo que puede significar para cualquiera de nosotros la mamá. El tendría que haberla cuidado mucho antes. Pero nosotros también tenemos conocimiento de que ella tiene personas que la quieren y la cuidan mucho, algunos incluso hasta los conozco. Por lo tanto, no va a ser un argumento que pese. Ella no necesita a Jadue libre. El país necesita a Jadue privado de libertad”.