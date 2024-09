Criticado por su gestión en el megaincendio de Valparaíso: Christian Little renuncia a la dirección nacional de Conaf

Christian Little, director nacional de la Corporación Nacional Forestal (Conaf), renunció al cargo que asumió hace dos años, en el que enfrentó uno de los mayores desafíos de la organización; el megaincendio de Valparaíso.

En su lugar asume Aida Baldini, quien trabaja en la institución desde 1992 y se desempeñó como gerenta de protección contra incendios forestales entre 2018 y 2022.

La administración de Little estuvo marcada por las críticas a su gestión durante los incendios que ocurrieron en febrero en la Quinta Región, los que dejaron cerca de cien fallecidos y más de un millón de hectáreas consumidas.

Por lo mismo, en junio fue citado ante la comisión investigadora de la Cámara de Diputados por la emergencia, en donde afirmó que no tenía intenciones de renunciar, pese a las presiones por su salida.

Los cuestionamientos al director se agudizaron luego de que se diera a conocer que uno de los detenidos como autor de los siniestros pertenecía a las brigadas de Conaf. Además de esta detención, también fue aprehendido como responsable un bombero y un miembro del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred).

En esa oportunidad, Little manifestó: “A estas personas imputadas tratemos de no llamarlos bomberos ni brigadistas, porque ese no es el espíritu que tienen”.