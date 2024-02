Daniel Andrade tras 75 días en prisión preventiva: “Se ha demostrado que no he robado nada”

“Se ha demostrado que no he robado nada, que no he tocado un peso de esos 426 millones y espero que la verdad nos haga libres”.

Esas fueron las declaraciones que entregó a la prensa el fundador de Democracia Viva, Daniel Andrade, al llegar este jueves al Aeropuerto de Santiago.

Vestía una polera del club de fútbol Universidad de Chile y estaba utilizando una mascarilla negra y gorro deportivo para ocultar en parte su rostro.

Esto, ante la decisión judicial que sustituyó la prisión preventiva que el Juzgado de Garantía de Antofagasta había impuesto para él y Carlos Contreras el pasado 15 de diciembre, tras su formalización por fraude al fisco.

Andrade permaneció 75 días en la Cárcel de Antofagasta, en el sector del nudo Uribe, afueras de la ciudad nortina.

El ingeniero civil y expresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (Fech) tiene domicilio fijado en La Florida y cumplirá allí con su arresto domiciliario.

Cautelar se tornó “desproporcionada” según la Corte

Este miércoles, la Corte de Apelaciones de Antofagasta dejó sujetos a las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional a Carlos Andrés Contreras Gutiérrez y Daniel Francisco Andrade Schwarze. En fallo unánime, la Segunda Sala del tribunal de alzada –integrada por la ministra Virginia Soublette Miranda, la fiscala judicial María Teresa Quiroz Alvarado y la abogada (i) Luisa Cortés Sánchez– revocó la resolución impugnada, dictada por el Juzgado de Garantía de Antofagasta, al considerar que la prisión preventiva de los imputados se torna desproporcionada al considerar nuevos antecedentes.

“La restricción de libertad decidida, aparece hoy como desproporcionada a la luz de las nuevas diligencias realizadas en la investigación, con posterioridad a la formalización de cargos, entre estas, la declaración que prestó el imputado Carlos Contreras Gutiérrez ante el Ministerio Público, el informe de Gendarmería en cuanto a su baja peligrosidad delictual, la pericia contable privada agregada a la causa, el informe de Lacrim que se encontraba en los tomos secretos para la defensa, la disposición a entregar equipos de comunicación y sus respectivas claves por parte del imputado Daniel Andrade Schwarze, sin oponerse ni obstaculizar dicha diligencia, conforme a los antecedentes vertidos en audiencia”, señaló el fallo.

La resolución agrega que a juicio de la Corte “la seguridad de la sociedad, se puede resguardar con la imposición de medidas cautelares menos intensas, toda vez que acuerdo a las actuaciones referidas es posible avizorar la concurrencia de dos o más atenuantes de responsabilidad penal a su favor, cuya determinación ciertamente será materia de fondo, lo que incidiría en la entidad de la pena probable a imponer y su posible cumplimiento en libertad”.