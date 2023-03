Daniela Aránguiz tras acusaciones de Jorge Valdivia: “Yo fui la víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico en reiteradas ocasiones”

La disputa pública que involucra a Daniela Aránguiz, Maite Orsini y Jorge Valdivia sigue trayendo coletazos. Pues no sólo vino a entrelazar los mundos del espectáculo, de la política y del deporte, sino que ha dejado en evidencia serias denuncias de violencia intrafamiliar que ya han escalado a sede penal.

Fue la mañana de este sábado 4 de marzo que el exfutbolista confirmó, a través de su cuenta de Instagram, que interpondría acciones legales en contra de su expareja, por presuntos delitos de maltrato y violación de morada. Sin embargo, transcurridas un par de horas, la modelo determinó entregar su versión de los hechos, asegurando que ha sido ella quien ha enfrentado en reiteradas ocasiones -como aseguró- agresiones de parte del ex “10″ de la Selección Chilena.

La Tercera tuvo acceso exclusivo a una declaración pública de la exchica Mekano, donde hace hincapié en que se ve en la “obligación” de aclarar lo sucedido: “esto ya no sólo afecta mi honra y reputación, sino que también afecta directamente a mi familia. Siempre fue y ha sido mi prioridad, defender y proteger a mis hijos”, aseguró.

Denuncias por maltrato

De acuerdo con la versión de Valdivia, el 27 de febrero fue agredido por Aránguiz de manera “irracional” y “violenta”, lo que ella descarta completamente.

“En cuanto a las acusaciones de maltrato psicológico realizadas en mi contra, es de conocimiento público todas las infidelidades y humillaciones que soporté durante años, donde decidí guardar silencio para proteger a mi familia. Es necesario aclarar que fui víctima de maltrato psicológico, verbal, y físico por parte de mi cónyuge en reiteradas ocasiones. Además de verme manipulada y vulnerada, esto al encontrarme lejos de mi círculo personal de contención, por haber vivido cerca de 13 años en el extranjero, donde no sólo postergué mi vida profesional, sino también personal, para poder entregar apoyo y soporte a nuestra familia y a él en su carrera profesional”, comentó por medio del escrito.

Una de esas agresiones, según indicó que su declaración, fue la que sufrió el 27 de febrero, cuando Valdivia habría llegado a pedirle explicaciones por lo que ella previamente había comentado en un live de Instagram.

“Al acceder a conversar con él, comencé a recibir insultos por su parte, derivando en maltrato físico. Estos hechos tienen sus respectivas pruebas e informe de constatación de lesiones, el cual realicé de forma inmediata posterior a lo ocurrido. Estos antecedentes están en manos de mi abogado. Quiero además aclarar que días previos prohibí el acceso de Jorge al condominio donde resido, tras recibir diversas amenazas vía telefónica por parte de él, esto tras enterarme que mantenía una relación amorosa de manera paralela”, complementó la también panelista de televisión.

Aseguró, asimismo, que la salida del hoy comentarista deportivo de la vivienda que compartían fue sólo de ella, no de mutuo acuerdo, y derivada de una infidelidad por parte de él en septiembre de 2022.

¿Violación de morada?

Como mencionó el exfutbolista en sus redes sociales, Aránguiz habría ingresado a la fuerza al apart hotel donde reside. Sin embargo, la versión de la modelo indica que él mismo le dio tarjeta de acceso al lugar.

“En cuanto a los hechos ocurridos el 23 de febrero, quiero desmentir rotundamente las acusaciones y versión del Sr. Valdivia en mi contra, donde se me acusa de diferentes delitos y destrozos en el apart hotel donde se hospedaba. Para aclarar los hechos ocurridos, es necesario precisar que, junto a mi cónyuge, ese mismo día mantuvimos un encuentro íntimo, donde posteriormente él me invita a tomar un café en un recinto cercano a mi domicilio y a su hotel, esto en horas de la mañana”, relató en el documento.

Y continuó: “Al llegar al lugar donde me había citado y esperar cerca de 1 hora sin recibir respuesta, decidí ir al recinto donde se hospedaba de manera ocasional. Yo tenía tarjeta de acceso, la cual recibí por parte del mismo Sr. Valdivia, ya que en anteriores ocasiones mantuvimos encuentros en ese mismo recinto, hecho del cual tengo pruebas. Al ingresar a su habitación, encuentro ropa y diferentes artículos femeninos, lo cual me provocó un ataque de pánico y ansiedad, derivando en vómitos provocados por nervios, lo que me dejó totalmente inhabilitada para realizar cualquier tipo de acción de las cuales se me acusa. Posterior a este hecho y al verme tan afectada decidí retirarme del recinto”.