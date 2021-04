Datos erróneos: jefe de Gabinete de Alberto Fernández dice que Chile ha recibido solo 30.000 vacunas Pfizer al hablar del fracaso en negociaciones entre laboratorio y gobierno argentino

Santiago Cafiero, jefe de gabinete del Presidente argentino Alberto Fernández, se refirió a las cifras de arribo de vacunas contra el Covid-19 a su país en una entrevista televisada la noche de este miércoles.

En el diálogo con periodistas del programa A dos voces -del canal TN-, fue consultado por los fracasos en las negociaciones del país transandino con Pfizer para adquirir su vacuna contra el coronavirus, pese a la realización de ensayos clínicos del laboratorio en Argentina, y la llegada de dosis de esta empresa a otros países de Sudamérica, como Chile y Uruguay. Cafiero le aseguró a uno de los entrevistadores que “fue lamentable no haber podido llegar a un acuerdo con la empresa”, pero que “lo cierto no es lo que estás diciendo”, sobre la distribución de Pfizer en la región.

De acuerdo a Cafiero las vacunas del mencionado laboratorio “prácticamente no llegaron, llegaron muestras”.

“30 mil vacunas llegaron a Chile, y después por eso Chile tuvo que salir a comprar de urgencia a China a Sinovac, porque si no, no tenía vacunas, Pfizer no cumplió los contratos”, agregó el jefe de gabinete de Fernández.

De acuerdo a cifras del Ministerio de Salud chileno, hasta el 24 de marzo habían llegado a Chile un total de 1.284.075 dosis de vacunas Pfizer. Más de 180 mil dosis arribaron ese día. El 31 de marzo llegaron 368.550 dosis adicionales, totalizando 1.652.625.

Rodrigo Yáñez, subsecretario de Relaciones Económicas Internacionales y quien ha liderado las negociaciones para adquirir las vacunas contra el Covid-19, salió a precisar en Twitter los dichos de Cafiero, señalando que este jueves llegarán a Chile otras 234.000 vacunas de Pfizer, completando así 1.886.625 dosis de las 10.100.000 que acordó la multinacional con el gobierno.

Las entrampadas negociaciones

En agosto del año pasado Pfizer inició su ensayo clínico de fase III incorporando a 4.500 voluntarios argentinos que se sometieron a pruebas en el Hospital Militar Central de Buenos Aires.

Disposiciones legislativas, dilatación de las negociaciones y la salida de Ginés González de la cartera sanitaria transandina tras el escándalo de los “vacunatorios V.I.P.”, conspiraron para que no se concretara un acuerdo entre el gobierno de Fernández y el laboratorio norteamericano.

Según el periódico La Nación la postura de ambas partes es que “seguimos a disposición para negociar”.