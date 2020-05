Daza indica que sumarios sanitarios han aumentado en un 50% e insiste en que fiscalizaciones a personas que incumplan la cuarentena “se van a endurecer” en los próximos días

Esta mañana, la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza junto con la seremi de Salud RM Paula Labra, dieron a conocer el balance con respecto al número de fiscalizaciones y los sumarios sanitarios que se han realizado en las últimas semanas en el marco del Plan Coronavirus. Esto, previo a que a las 22 horas de hoy comience la “megacuarentena”, con un total de 25 comunas capitalinas y cinco regionales bajo esta medida.

Según indicó la subsecretaria, desde el inicio de las medidas por el coronavirus, se han realizado un total de 1.839.685 de fiscalizaciones. Esta semana, específicamente, se aumentó en 22% cantidad de fiscalizaciones a nivel nacional, y se aumentó en 50% cantidad de sumarios sanitarios.

En cuanto a los cordones sanitarios, indicó, se aumentaron las fiscalizaciones en estos puntos, y esta semana, se realizaron 208 mil fiscalizaciones.

“El cordón sanitario tiene un objetivo, personas que no se trasladen a sus segundas viviendas”, sostuvo, agregando que las multar por evadir un cordón sanitario pueden llegar hasta 5 millones de pesos.

En cuanto a la fiscalización por el uso mascarillas obligatorio, la subsecretaria señaló que esta semana se realizaron 149.423 fiscalizaciones, aumentando en un 39% la fiscalización.

“El uso de mascarilla no impide que tenemos que mantener el distanciamiento social, eso es muy importante", sostuvo la autoridad.

La multa por el no uso de mascarilla, recordó, fluctúa entre los 160 mil pesos, y está en relación al riesgo sanitario que implica este acto: Es decir, a mayor riesgo, mayor es la multa.

Aquellas personas con Covid-19 positivo y sus contactos estrechos que incumplan la cuarentena tienen las faltas más graves, indicó la subsecretaria, pues el riesgo sanitario de que salgan a la calle y contagien a un tercero es muy alto. Con esto, la multa llega hasta los 10 millones y se han hecho 12.588 fiscalizaciones esta semana, aumentando así en 54% la fiscalización de esta medida.

“La fiscalizaciones de esta medida se van a aumentar y se van a endurecer de una manera muy importante durante los próximos días, durante las próximas semanas, donde sabemos que vamos a tener en nuestro país más de 25 comunas en cuarentena”, anunció la autoridad de Salud Pública.

En cuanto al cumplimiento cuarentena preventiva de las comunas que están en cuarentena, se han hecho 23.364 fiscalizaciones. La multa por no cumplir esta medida, recordó, puede llegar hasta los 2 millones de pesos.

“Es muy esencial que las personas respeten la cuarentena, de esta manera vamos a contener la propagación del virus”, sostuvo, pidiendo a su vez a las personas no abusar de los permisos temporales y solo salir cuando verdaderamente lo necesiten.

En cuanto a la Región Metropolitana, la seremi Paula Labra, señaló que producto de que las personas no han cumplido las medidas que se han tomado por el Plan Covid, se han cursado 400 sumarios sanitarios que conllevan a sanciones monetarias.

Según indicó, por las comunas que se integrarán a la cuarentena, ha capacitado a un equipo de más de 100 fiscalizadores que estarán en terreno fiscalizando viendo que estas medidas se cumplan.

Fallecimiento de niño de 13 años por Covid-19

Durante el punto de prensa a la subsecretaria se le preguntó acerca del fallecimiento de un niño de 13 años en el Hospital Calvo Mackenna por coronavirus, a lo que la autoridad indicó que efectivamente el menor había tenido un trasplante medular recientemente.

"Queremos lamentar el fallecimiento de este niño, asociado a Covid-19. Los antecedente es que tenía una inmunodeficiencia primaria (de nacimiento), tras el trasplante medular había tenido una serie de complicaciones (...) por estos antecedentes, inmunodeficiencia, tuvo un contagio con Covid-19, y falleció lamentablemente. Expresamos nuestro dolor a su familia”.

Sobre los detalles de su contagio, Daza expresó que no tenían mayores antecedentes y que la situación la estaba investigando el hospital, por lo que por respeto a la familia prefería no referirse más al tema.

“Nosotros no tenemos mayores antecedentes. El hospital está dando la información particular (...) Prefiero, por respetar a la familia ... creo que es una situación bastante privada. No me quiero referir más el tema, solamente lamentar el fallecimiento de este niño”.