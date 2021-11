Declaran ilegal detención de joven a quien Carabineros controló y le halló armas en las cercanías de una actividad de Kast

Durante esta jornada la justicia declaró ilegal la detención de un joven que este martes fue realizada por Carabineros en el marco de los dispositivos de seguridad que se desplegaron en el marco de una actividad del candidato presidencial José Antonio Kast en Maipú. La policía al proceder a un control de identidad, luego de detectar que el sospechoso estaba tomando fotos, y el imputado resistirse a la fiscalización, se procedió a registrar sus pertenencias hallándosele entre ellas un arma blanca. Sin embargo, la diligencia -según estableció el juzgado de garantía- no se ajustó a derecho y el imputado fue liberado.

Durante la audiencia realizada hoy el fiscal Alejandro Vidal indicó que funcionarios de Carabineros controlaron al sujeto y que este procedió a huir del lugar, para no continuar con el proceso. Ahí habría opuesto resistencia a su detención. En ese instante la policía procedió a revisar su mochila. Al interior, según la versión de los efectivos, el joven portaba una pistola a postones de calibre 4,4, un cortaplumas de 14 centímetros de hoja y 17 de empuñadura, además de 100 postones de plomo calibre 4,5.

Hoy fue formalizado porte porte de arma punzante, de elementos destinados a cometer delitos y además maltrato de obra a Carabineros, ya que habría golpeado a funcionarios para evitar su detención.

La defensa, a cargo del abogado Matías Gatica, indicó que su representado “tiene irreprochable conducta, anterior” y explicó que “al no haber indicio alguno para proceder por parte de los funcionarios policiales del control de identidad, en virtud de lo que establece la ley, y en haber existido un posterior registro a sus vestimentas. Toda la evidencia de este procedimiento no sujeto a la ley, deviene de ilícita y no es posible considerarla para establecer el hecho punible, ni la participación de mi representado”, sostuvo. Así el joven quedó en libertad inmediata.

El tribunal acogió lo planteado por el defensor y declaró ilegal la detención por estimar que no existían antecedentes “suficientes serios, objetivos, que dieran cuenta que el detención hubiese cometido un delito o estuviera pronto a cometerlo (...) el imputado ha sido formalizado por delitos, más bien faltas, que tiene únicamente una sanción de multa”.

Pese a esto, el Ministerio Público igual le imputó los delitos y se dio un plazo de investigación de 100 días y le prohibió salir del país.

Además, se determinó oficiar a la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros por la actuación administrativa de la institución, que no entregó antecedentes de la detención al defensor penal del detenido.