Decretan prisión preventiva contra Mijael Carvones y otros tres imputados por hurto de madera y asociación ilícita

Este jueves, el Juzgado de Garantía de Loncoche decretó prisión preventiva contra Mijael Nicolás Carvones Queipul -vocero de Temucuicui-, Felipe Abelardo Barrios Cáceres, Daniel Andrés Salgado Quezada y Mario César Poblete Poblete por los delitos de sustracción de maderas, asociación ilícita y fraude al Fisco, Ilícitos perpetrados desde abril de 2020.

El fiscal jefe de la Unidad de Alta Complejidad, Enrique Vásquez, presentó durante el juicio más de 130 facturas falsas que fueron emitidas desde septiembre del 2019 a la fecha de proveedores de empresas forestales, por un total de $2.500 millones. Asimismo, y mediante la facturación fraudulenta, se acreditó el servicio de arriendo de maquinarias como retroexcavadoras, excavadoras, tolvas, grúas y camiones por parte de los aprehendidos.

El persecutor indicó con respecto a este hecho que “la calificación jurídica de los delitos antes descritos corresponden a asociación ilícita, hurto, de 446 sobre 400 UTM del Código Tributario y el delito de comercio clandestino (aumento de crédito fiscal). Estos dos últimos ilícitos se le atribuyen exclusivamente a Daniel Salgado y los otros dos delitos se le atribuye participación a todos los imputados ya individualizados, todos en calidad de autores y los ilícitos se encuentran todos en grado de consumado”.

Asimismo, y en relación al tráfico de madera, se confirmó que esta era sacada de los predios aledaños al exfundo Alaska, Cielo 1 y 2, Chiquito 1 y 2, y San Juan de la forestal Arauco, en la comuna de Victoria, donde el liderazgo era ejercicio por Mijael Carvones y conformaban sociedades comerciales junto a Felipe Barrios desde abril del año 2020. En relación al avalúo de la madera, la cifra es cercana a los $2 mil 600 millones.

La abogada defensora de Mijael Carvones, la exconvencional Manuela Royo, explicó en su defensa que “existe prueba dentro de la carpeta investigativa que nos permite también debatir si existe efectivamente esta madera que salía en los camiones del resto de los imputados, que en ningún momento aparece mi representado con esa madera, y si es efectivamente del Cielo y de otro fundo y no de Alaska. La prueba no está, mas allá de puras suposiciones y es lo que dice la empresa forestal, que es lo mismo que hace el GPS y saca la fotografía, eso no lo hace el Ministerio Público”.

Además agregó que “en ese sentido, en el peor de los casos, estamos hablando de delitos de los años 2020, razón por la cual el tipo penal del hurto de madera no se aplica y se aplica el 446 número 2 hurto simple, con una pena de simple delito, o sea, estamos hablando de 2 simple delitos, que requirieron horas de formalización (aludiendo a la extensión de la audiencia que comenzó a las 12:37)”.

Se confirmó que los imputados no mapuches, previo a consulta con Gendarmería, ingresarán al Centro Penitenciario de Mulchén, Región del Biobío, a cumplir con la medida de prisión preventiva. Mientras que Carvones será ingresado al Centro de cumplimiento Penitenciario de Temuco, por un plazo de 70 días para el cierre de la investigación.