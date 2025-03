Defensa de Hermosilla adelanta que buscarán libertad con “antecedentes nuevos” y rechazan ampliar plazo de investigación

A partir de las 09.00 horas de este jueves, en la sala 801 del edificio B del Centro de Justicia de Santiago se realiza la audiencia de revisión de cautelares de Luis Hermosilla.

El exasesor del Ministerio del Interior arriesga una pena de 18 años tras ser formalizado por delitos tributarios, soborno y lavado de activos en la indagatoria conocida como caso Audio.

Juan Pablo Hermosilla, defensor y hermano del imputado, dialogó con la prensa en la antesala de la audiencia adelantando que buscarán la libertad del penalista con “antecedentes nuevos” y anunciando que rechazarán ampliar el plazo de investigación de la causa si lo solicita la Fiscalía Metropolitana Oriente.

“Nosotros vamos a presentar antecedentes nuevos que justifiquen esta petición de rebaja de la medida cautelar”, señaló el defensor.

El letrado dijo que se van “a oponer a cualquier ampliación de plazo”.

“Luis no ha sido citado a declarar, está sentado, dedicado a esperar que le den su libertad, pero no tiene ningún sentido, desde el punto de vista procesal, lo que está pasando. Acuérdense, nosotros vamos a plantear, una vez más, que el Ministerio Público no está actuando de buena fe, que el Ministerio Público, en este caso, está actuando de mala fe”, aseguró.

Filtraciones

En esa línea, el abogado Juan Pablo Hermosilla aseguró que en este caso se ha advertido una supuesta intencionalidad para predisponer a la opinión pública a partir de filtraciones.

“Se produjeron todas las filtraciones intencionadas desde el inicio, se fueron escogiendo personas a las cuales golpear, sino que no se abrieron investigaciones con la conducción de esos delitos. Y ustedes saben que solo se empezó a investigar el tema de las filtraciones en esta causa con motivo de una querella que presentamos nosotros tiempo después”, sostuvo.