Caso Ronald Ojeda: defensa de Maickel Villegas presenta recurso de apelación por prisión preventiva

La defensa de Maickel Villegas ingresó un recurso para apelar a la prisión preventiva que dictó el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago hace cinco días. El venezolano llegó a Chile tras ser extraditado desde Costa Rica por el secuestro y asesinato del exteniente Ronald Ojeda.

El imputado fue detenido hace cuatro meses en Costa Rica, y en septiembre las autoridades costarricenses aprobaron la extradición de Villegas, quien se mantenía privado de libertad en una cárcel de alta seguridad en dicho país. Así, rapidamente se activaron los protocolos para que el principal sospechoso enfrente la justicia chilena, que hasta ahora solo tenía una condena de régimen mixto contra un menor de edad por el homicidio.

En concreto, el escrito presentado por la abogada Jeannete Cofré Soto busca revertir la reclusión argumentando que “la resolución recurrida no se ajusta a derecho por cuanto no se dan íntegramente los requisitos del Art. 140 del Código Procesal Penal, para haber decretado la prisión preventiva en contra de mi representado”.

En esa línea, señala que el tribunal dictó la cautelar “sin valorar adecuadamente los elementos que esta defensa presentó para acreditar arraigo y la inexistencia de un riesgo efectivo de fuga”. Entre los elementos que menciona la defensora están las consideraciones sobre el domicilio conocido de Villegas, que no tiene antecedentes penales, su situación migratoria regular y que no “existen antecedentes que lo vinculen directamente con la ejecución del ilícito más allá de inferencias basadas en circunstancias externas”.

“El Ministerio Público se sustenta en antecedentes preliminares y genéricos que no vinculan de manera directa a mi representado con los hechos. De acuerdo con la carpeta investigativa, no existe evidencia concluyente que lo sitúe como autor material ni intelectual del delito de secuestro con homicidio. La privación de libertad debe fundamentarse en antecedentes objetivos y claros, los cuales no se han presentado en esta audiencia”, se lee en el documento.

Además de apelar a una medida menos gravosa como arresto total o una caución económica, la parta defensora reclama por la separación de causas, indicando que “si bien involucran a diversas personas, están basadas en los mismos hechos y pruebas, lo que genera un tratamiento fragmentado de una única realidad procesal. Esta separación no responde a una necesidad real de esclarecer los hechos, sino que más bien parece orientada a obstaculizar el acceso completo a la información relevante para la defensa”.

Crimen de Ronald Ojeda

El exmilitar venezolano fue secuestrado la madrugada del miércoles 21 de febrero mientras se encontraba al interior de su departamento en Independencia. En las imágenes de las cámaras de seguridad del edificio donde resida Ojeda, se registró como un grupo de sujetos caracterizados como detectives de la Policía de Investigaciones irrumpieron en su departamento y lo sacaron con rumbo desconocido.

El paradero de Ojeda era un incertidumbre hasta que la PDI, nueve días después, encontró su cuerpo al interior de una maleta enterrada bajo cemento en una toma de Maipú.

Hasta ahora, el único involucrado que enfrentó la justicia fue un menor de edad venezolano condenado a cinco años de reclusión: dos en régimen cerrado y tres en semicerrado, con un programa de reinserción social.