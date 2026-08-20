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    Nacional

    Defensoría de la Niñez denuncia “graves hechos” que habrían sufrido estudiantes de Quellón en un procedimiento de Carabineros

    La denuncia presentada al Ministerio Público, solicita investigar "delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes" que habrían sufrido estudiantes en un procedimiento policial.

    Paula ParejaPor 
    Paula Pareja
    Imagen referencial, de archivo. JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    La Defensoría de la Niñez presentó una denuncia ante la Fiscalía Regional de Los Lagos tras ser alertada de “graves hechos” que habrían sufrido estudiantes al interior del Liceo Rayen Mapu, en Quellón, por parte de Carabineros.

    Según informó el organismo, los hechos habrían ocurrido el lunes 17 de agosto al interior del establecimiento educacional, donde “funcionarios de Carabineros habrían realizado revisiones corporales a estudiantes adolescentes, bajando sus prendas de vestir como método de revisión y exponiéndolos frente a otros estudiantes y funcionarios del establecimiento”.

    El liceo emitió un comunicado oficial informando de los hechos, aclarando que la situación ocurrió durante la jornada escolar de la tarde, en el contexto de un procedimiento policial desarrollado al interior de un curso de segundo medio.

    Al respecto, el defensor de la Niñez, Anuar Quesille, señaló que “los antecedentes conocidos son de extrema gravedad, especialmente porque se trata de actuaciones atribuidas a agentes del Estado respecto de adolescentes y al interior de un establecimiento educacional”.

    Las policías tienen una obligación especial de respetar y proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes en todo procedimiento en que se vean involucrados, particularmente su dignidad e integridad física y psíquica”, sostuvo.

    En ese marco, el organismo especificó que la denuncia solicita al Ministerio Público investigar hechos que podrían constituir los “delitos de apremios ilegítimos u otros tratos crueles, inhumanos y degradantes, y vejación injusta, sin perjuicio de otras calificaciones jurídicas que puedan determinarse durante la investigación”.

    Además, la Defensoría pidió que los estudiantes afectados sean derivados a la Unidad de Víctimas y Testigos de la Fiscalía Regional de Los Lagos, con el objetivo de evaluar sus necesidades de atención y protección, así como el seguimiento de las acciones de reparación que correspondan, en coordinación con profesionales del establecimiento educacional y sus cuidadores legales.

    Paralelamente, aseguraron que están contactando a los alumnos y al liceo, para continuar recabando antecedentes que determinen las circunstancias en que ocurrieron los hechos y evaluar otras acciones.

    “La existencia de un procedimiento policial no suspende los derechos de niños, niñas y adolescentes. Por el contrario, cuando agentes del Estado intervienen respecto de ellos existe un deber reforzado de resguardar su dignidad, integridad y protección frente a cualquier forma de violencia o trato degradante”, enfatizó el defensor.

    Más sobre:Defensoría de la NiñezCarabinerosQuellón

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