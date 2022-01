Delegado de la Macrozona Sur y dichos de general Cuellar: “Las FF.AA. están para buscar la paz y frente a cualquier ataque evidentemente que van a reaccionar”

El delegado presidencial para la Macrozona Sur, Pablo Urquízar, justificó los dichos del jefe de la Defensa Nacional para La Araucanía, general de Ejército Luis Cuellar, tras los homicidios en ataques armados de un agricultor en Collipulli y un trabajador forestal en Cañete el martes.

Cuellar calificó de “cobardes” a los responsables de ambos crímenes e hizo un emplazamiento: “¿Por qué no se enfrentan con nosotros?, los invito”, dijo el uniformado en un punto de prensa junto a Urquízar tras una reunión de coordinación de autoridades de la zona.

Durante la mañana de este jueves, en entrevista con 24 Horas, el delegado señaló que conversó con el uniformado. “El general me transmite una cosa que es bien clara, el día en que se prorroga el Estado de Emergencia por parte del Congreso para enfrentar el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado ocurren dos asesinatos extremadamente graves”, dijo.

“Conversé con él precisamente a raíz de las declaraciones y lo que me transmite, lo que quiso decir evidentemente es que las Fuerzas Armadas están para buscar la paz, la tranquilidad y la seguridad en la Macrozona Sur y en eso frente a cualquier ataque que puedan sufrir evidentemente que van a reaccionar conforme a la legítima defensa, pero su objetivo primero es el que se ha materializado a través de las estrategias de disuasión, de intervención y de visualización, en conjunto Fuerzas Armadas con las policías, de brindar seguridad a las familias”, señaló la autoridad de gobierno.

Asimismo, sostuvo que “más que las declaraciones, que no es lo relevante, lo relevante son los hechos”. Por eso llamó a juzgar por los resultados la labor de las Fuerzas Armadas en la Macrozona Sur. “Se han reducido un 43% los hechos de violencia, un 14% los atentados incendiarios, un 76% las usurpaciones. Más de 130 detenidos en más de 54 mil controles mixtos”, detalló.

Urquízar afirmó que “como Estado” seguirán trabajando para poner a disposición de las familias de la zona las herramientas que permitan asegurar su tranquilidad. En esa línea, acotó que entre esas herramientas están las Fuerzas Armadas, que colaboran con las policías en cuatro provincias de la Macrozona Sur desde que entró en vigencia el 13 de octubre de 2021 el Estado de Excepción Constitucional de Emergencia por grave alteración de Orden Público.

“En la Macrozona Sur hay cobardes y hay valientes”

El diputado de la Unión Demócrata Independiente (UDI) Jorge Alessandri dijo valorar las palabras del general Cuellar. “En la Macrozona Sur hay cobardes y hay valientes. Cobardes son los que atacan a civiles con armamento pesado y no se atreven a enfrentarse a las Fuerzas Armadas. Valientes son las víctimas y valientes son también los efectivos de las Fuerzas Armadas que están colaborando para que exista paz en esa zona”, expresó.

Por su parte, el convencional constitucional Cristian Monckeberg, en entrevista en radio Universo, valoró la franqueza del uniformado para sincerar el rol de las instituciones armadas en la zona.

“Acciones sacan acciones, palabras sacan palabras. El general de manera cruda y clara plantea cuál es el rol de las Fuerzas Armadas, para qué fueron entrenados y para qué están ahí. Ese es el motivo del estado de excepción constitucional que los parlamentarios están apoyando. Los militares no están ahí porque se les ocurrió. Esa advertencia con esa realidad y crudeza es bueno saberlo y es bueno escucharlo. Es un tono claro, no sé si lo califico de bueno o malo y agradezco que se hable con esa claridad en un país donde no se dicen las cosas por su nombre”, planteó.

A su vez, el director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, sostuvo que “éste no es el lenguaje que se espera de un militar chileno”.

“No ayuda en nada a hacer respetar el Estado de Derecho, al que se le presenta como el ejercicio de una fuerza militar beligerante. Además, confirma que ni el Ejército en La Araucanía, ni la Armada en Biobío, están llamados a cumplir funciones policiales, como el propio general lo declara. Carecen de equipamiento, medios pertinentes o capacitación adecuada”, advirtió.

El diputado Jaime Naranjo, en tanto, calificó de “graves” las declaraciones del general del Ejército. “Muchas chilenas y chilenos nos preguntamos acaso este oficial del Ejército actuó por cuenta propia o bien aplicó la estrategia del Presidente Sebastián Piñera quien dice que está en guerra con su propio pueblo”, comentó el legislador de oposición.